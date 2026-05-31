۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

مهار آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در بزرگراه ستاری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در انباری یک ساختمان مسکونی دو طبقه در محدوده بزرگراه ستاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران، گفت: ساعت ۱۶:۳۰ امروز وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان واقع در بزرگراه ستاری، مسیر شمال به جنوب، خیابان جهاد اکبر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان مسکونی قدیمی دو طبقه بود، گفت: طبقه همکف این ساختمان که در گذشته به‌عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به انباری برای نگهداری لوازمی از جمله لاستیک، روغن و سایر مواد قابل اشتعال تبدیل شده بود که دچار آتش‌سوزی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در دقایق اولیه حادثه، دود سیاه و غلیظی از محل آتش‌سوزی متصاعد می‌شد که از فواصل دور نیز قابل مشاهده بود.

وی خاطرنشان کرد: ساکنان دو طبقه فوقانی ساختمان پیش از گسترش آتش و دود از محل خارج شده بودند و خوشبختانه در این حادثه هیچ فردی محبوس، مصدوم یا کشته نشد.

ملکی با اشاره به خطر سرایت آتش به واحدهای مسکونی طبقات بالاتر و ساختمان‌های مجاور، تصریح کرد: آتش‌نشانان با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب، عملیات مهار حریق را آغاز کرده و در مدت کوتاهی موفق شدند آتش را تحت کنترل درآورند و از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی افزود: پس از اطفای کامل حریق، عملیات ایمن‌سازی و تخلیه دود انجام شد و محل حادثه به مالکان تحویل داده شد. آتش‌نشانان نیز پس از پایان عملیات به ایستگاه‌های خود بازگشتند

کد مطلب 6846137

