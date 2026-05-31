به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی استان تهران، گفت: ساعت ۱۶:۳۰ امروز وقوع آتشسوزی در یک ساختمان واقع در بزرگراه ستاری، مسیر شمال به جنوب، خیابان جهاد اکبر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان مسکونی قدیمی دو طبقه بود، گفت: طبقه همکف این ساختمان که در گذشته بهعنوان پارکینگ مورد استفاده قرار میگرفت، به انباری برای نگهداری لوازمی از جمله لاستیک، روغن و سایر مواد قابل اشتعال تبدیل شده بود که دچار آتشسوزی شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: در دقایق اولیه حادثه، دود سیاه و غلیظی از محل آتشسوزی متصاعد میشد که از فواصل دور نیز قابل مشاهده بود.
وی خاطرنشان کرد: ساکنان دو طبقه فوقانی ساختمان پیش از گسترش آتش و دود از محل خارج شده بودند و خوشبختانه در این حادثه هیچ فردی محبوس، مصدوم یا کشته نشد.
ملکی با اشاره به خطر سرایت آتش به واحدهای مسکونی طبقات بالاتر و ساختمانهای مجاور، تصریح کرد: آتشنشانان با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب، عملیات مهار حریق را آغاز کرده و در مدت کوتاهی موفق شدند آتش را تحت کنترل درآورند و از گسترش آن جلوگیری کنند.
وی افزود: پس از اطفای کامل حریق، عملیات ایمنسازی و تخلیه دود انجام شد و محل حادثه به مالکان تحویل داده شد. آتشنشانان نیز پس از پایان عملیات به ایستگاههای خود بازگشتند
