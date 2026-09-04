به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فردوسیپور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر در گفتگو با المیادین تصریح کرد که آمریکا «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را نقض کرده و دست به حملاتی علیه جنوب ایران زده است. وی تأکید کرد که تهران قادر است حضور نظامی واشنگتن در منطقه را هدف قرار دهد.
وی افزود که تهران تا زمانی که واشنگتن به شروط ایران پایبند نباشد، با بازگشایی تنگه هرمز یا ازسرگیری مذاکرات موافقت نخواهد کرد.
فردوسیپور خاطرنشان کرد که آمریکا با چالش انتخابات میاندورهای، کمبود مهمات و وجود دیدگاههای متضاد در داخل دولت آمریکا درباره جنگ مواجه است.
این دیپلمات ایرانی افزود که ایران توانایی هدف قرار دادن ناوگان نظامی آمریکا در منطقه را دارد و هر گونه حمله به زیرساختهای ایران از پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه، با پاسخ ایران مواجه خواهد شد.
فردوسیپور اشاره کرد که قوانین بینالمللی به کشورهای منطقه اجازه نمیدهد از خاک و حریم هوایی خود به عنوان سکویی برای حمله به ایران استفاده کنند. وی خواستار تشکیل یک ائتلاف منطقهای برای همکاریهای سیاسی، دفاعی و اقتصادی میان کشورهای منطقه شد.
رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر افزود که منطقه سیریک دارای ویژگی جغرافیایی خاصی است و اهالی آن مانند سایر مردم ایران مقاوم هستند و تجاوز به آن طبق قوانین بینالمللی یک جنایت محسوب میشود. وی افزود که آمریکا هنوز درک نکرده است که مردم ایران ملتی مقاوم هستند که هرگز تسلیم نخواهند شد.
فردوسیپور در خصوص ائتلاف مکه گفت که اهداف پشتپرده تشکیل این ائتلاف مشخص نیست. وی تأکید کرد که ایران آماده همکاری برای تأمین منافع منطقه و ملتهای آن است.
اظهارات فردوسی پور در سایه تشدید تنشها میان تهران و واشنگتن، به دلیل حملات علیه ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه، و همزمان با ادامه اختلافات بر سر تنگه هرمز و روند مذاکرات میان دو طرف مطرح میشود.
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