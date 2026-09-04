تداوم تبعات جنگ علیه ایران؛ افزایش بی سابقه قیمت گازوئیل در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت گازوئیل در آمریکا به دلیل اختلال در جریان عرضه سوخت در سراسر جهان، ناشی از جنگ در ایران، به رقمی بیسابقه رسید و میانگین آن به ۵.۸۵ دلار افزایش یافت.
با توجه به استفاده گسترده از گازوئیل در شبکههای باربری و توزیع، افزایش قیمت این فرآورده به معنای بالا رفتن هزینههای حملونقل برای طیف وسیعی از کالاهای روزمره است.
افزایش هزینه سوخت، صورتحساب شرکتها را در بخشهای مختلف سنگینتر کرده است و برخی از آنها پیشتر این هزینهها را در قالب کارمزد اضافی بر سفارشهای آنلاین و بستههای پستی، به مصرفکنندگان منتقل کردهاند.
یکی از فوریترین فشارها متوجه فروشگاههای مواد غذایی به ویژه در مورد سبزیجات، میوهها، گوشت و سایر مواد غذایی فاسد شدنی است.
در نتیجه جنگ افروزی علیه ایران، قیمت بنزین معمولی نیز در آمریکا افزایش یافته است، هرچند سرعت این افزایش به اندازه گازوئیل نبوده است. طبق گزارش «انجمن اتومبیل آمریکا» میانگین قیمت بنزین به ازای هر گالن به ۴.۱۵ دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳.۲۰ دلار بود.
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