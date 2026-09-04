به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا اعلام کرد که با آمریکا و شرکای خود در گروه هفت (جی۷) برای فشار بر ایران همکاری خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا که هیچگاه به صورت مستقل به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای با ایران پایبند نبوده است،‌ مدعی شد که این اقدام را با هدف کاهش تنش و تقویت ثبات انجام خواهد داد!

این موضع‌گیری اتحادیه اروپا در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا چند روز پیش مدعی شد که اتحادیه اروپا رسما به کارزار موسوم به «انزوای اقتصادی ایران» پیوسته و این اقدام حامل پیام روشنی برای ایران است.

اسکات بسنت مدعی شد که آمریکا در کنار متحدان خود ایستاده تا مانع استفاده ایران از نظام مالی جهانی برای تأمین برنامه هسته ای و تسلیحاتی و نیروهای وابسته به خود در منطقه شود.