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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

انفجارهای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در قشم روز شنبه انجام می‌شود

انفجارهای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در قشم روز شنبه انجام می‌شود

قشم - فرماندار قشم از اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده ناشی از تجاوزهای اخیر آمریکا در برخی نقاط این شهرستان طی روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری عصر جمعه اظهار کرد: بخشی از مهمات و پرتابه‌هایی که در جریان تجاوزهای اخیر دشمن در برخی نقاط شهرستان قشم باقی مانده و عمل نکرده است، طی روز شنبه به صورت کنترل‌شده منهدم می‌شود.

وی افزود: اجرای این عملیات از صبح روز شنبه ۱۴ شهریور آغاز خواهد شد و تا حوالی غروب همان روز ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان قشم ادامه داد: انفجارهای پیش‌بینی‌شده با هدف تعیین تکلیف مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده انجام می‌شود و این عملیات تحت کنترل خواهد بود.

وی گفت: با توجه به کنترل‌شده بودن عملیات، جای نگرانی برای مردم جزیره قشم وجود ندارد و شهروندان نباید نسبت به صداهای ناشی از این انفجارها دچار نگرانی شوند.

امیرتیموری تأکید کرد: زمان اجرای این عملیات از صبح تا حوالی غروب روز شنبه در نظر گرفته شده است و مردم قشم باید در جریان باشند که صداهای انفجار احتمالی در این بازه زمانی، مربوط به عملیات انهدام مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده خواهد بود.

فرماندار شهرستان قشم خاطرنشان کرد: این اقدام در پی شناسایی مهمات و پرتابه‌هایی که در جریان تجاوزهای اخیر دشمن در برخی نقاط شهرستان اثر نکرده‌اند، انجام می‌شود و فرآیند انهدام آنها به شکل کنترل‌شده صورت خواهد گرفت.

وی بار دیگر از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، نسبت به صداهای احتمالی ناشی از اجرای این عملیات در طول روز شنبه نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 6937356

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