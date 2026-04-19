 فرماندار قشم: صدای انفجار در لارک مربوط به انهدام کنترل شده مهمات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری اظهار کرد: صدای انفجار در جزیره لارک به علت انفجار کنترل شده مهمات دشمن در جنگ رمضان در این جزیره بوده و جای نگرانی نیست.

وی افزود: همچنین طبق برنامه ریزی های انجام شده، در ۴۸ ساعت آینده نیز عملیات خنثی سازی جداگانه ای در برخی نقاط شهرستان انجام خواهد گرفت.

فرماندار قشم ضمن دعوت مردم به شکیبایی و پرهیز از نگرانی، اضافه کرد: جان برکفان نیروهای مسلح برای حفظ امنیت جان و مال مردم، مشغول خدمت رسانی هستند و از عموم مردم درخواست می شود اخبار را از مجرای کانال های رسمی دنبال کنند و از بازنشر اخبار غیررسمی و تاییدنشده پرهیز کنند.