به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای محدودیتهای ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم جشن سالروز ورود پربرکت حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم خبر داد و اظهار کرد: این محدودیتها با هدف تأمین نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل در تردد شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم افزود: محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۴ شهریورماه آغاز میشود و اجرای آنها بهصورت مقطعی و متناسب با زمان عبور کاروان خواهد بود.
وی بیان کرد: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در طول مسیرهای تعیینشده حضور خواهند داشت و محدودیتها صرفاً در زمان عبور کاروان اعمال میشود.
صدفی با اشاره به مسیرهای مشمول این محدودیتها گفت: تردد در محدوده تقاطع معصومیه به سمت امامزاده ابراهیم(ع) همزمان با عبور کاروان با محدودیت مقطعی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: مسیر تقاطع ۲۲ بهمن از خیابان شهید فهیمی به سمت خیابان امامزاده ابراهیم(ع) نیز در زمان برگزاری مراسم و عبور کاروان مشمول محدودیتهای ترافیکی خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اظهار کرد: در خیابان رئیس کرمی از محدوده ۲۰ متری زاد به سمت زیرگذر و بلوار نیروی هوایی نیز محدودیتهای پیشبینیشده بهصورت مقطعی اجرا میشود.
وی افزود: محدودیتهای ترافیکی همچنین در مسیر میدان شهید سعیدی به سمت سهراه خورشید و میدان شهید مطهری به سمت چهارراه بازار اعمال خواهد شد.
صدفی تأکید کرد: اجرای این محدودیتها دائمی نیست و صرفاً در مقاطع زمانی عبور کاروان و به تشخیص عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی انجام میشود.
وی گفت: پس از عبور کاروان از مسیرهای تعیینشده، معابر محدودشده با نظر عوامل مستقر پلیس راهنمایی و رانندگی بازگشایی خواهند شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم خواست در زمان اجرای محدودیتهای مقطعی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشند تا تردد در مسیرهای مراسم با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.
قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم از اعمال محدودیتهای مقطعی ترافیکی، همزمان با برگزاری مراسم جشن سالروز ورود بانوی کرامت به قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای محدودیتهای ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم جشن سالروز ورود پربرکت حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم خبر داد و اظهار کرد: این محدودیتها با هدف تأمین نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل در تردد شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
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