تنگ‌ارمی: شتاب‌بخشی به عمران روستایی در تنگستان ضروری است

بوشهر- معاون عمرانی فرماندار تنگستان بر شتاب‌بخشی به عمران روستایی در سطح این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ‌ارمی عصر پنجشنبه در بازدید میدانی از تعدادی روستاهای بخش مرکزی تنگستان در جمع اهالی و مسئولان محلی با تأکید بر جایگاه روستاها در توسعه ملی، تصریح کرد: روستاهای ما نباید تنها نقاطی بر روی نقشه باشند؛ آنها کانون‌های زنده و پویای تولید و فرهنگ هستند.

معاون عمرانی فرماندار تنگستان افزود: مأموریت ما، تحول در کیفیت زندگی روستاییان از طریق تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و افزایش دسترسی به خدمات پایه است.

وی گفت: ما در فرمانداری تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با هماهنگی بین دستگاهی، موانع اجرایی را رفع کرده و بر توسعه متوازن و همه‌جانبه شهرستان تمرکز کنیم.

این بازدید میدانی با هدف بررسی دقیق پیشرفت پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، شناسایی چالش‌های زیرساختی و کسب شناخت مستقیم از نیازهای فوری و اولویت‌دار روستاییان انجام شد و از روستاهای عالی حسینی گلکی، کنار نرو، محمد طاهری، حسین سادنی، شورکی، انبارک، گادوئی، خیاری، قباکلکی، کاکلی، باغک جنوبی، باغک شمالی، احمد اباد، بنه گز، گشی، بنیان، دمروبادان و عمار بازدید شد.

مسئولان در جریان این بازدید، از پروژه‌های، طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن، شبکه‌های آبرسانی، برقرسانی و نیز وضعیت راه‌های ارتباطی روستایی بازدید کردند.

