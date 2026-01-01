به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگارمی عصر پنجشنبه در بازدید میدانی از تعدادی روستاهای بخش مرکزی تنگستان در جمع اهالی و مسئولان محلی با تأکید بر جایگاه روستاها در توسعه ملی، تصریح کرد: روستاهای ما نباید تنها نقاطی بر روی نقشه باشند؛ آنها کانونهای زنده و پویای تولید و فرهنگ هستند.
معاون عمرانی فرماندار تنگستان افزود: مأموریت ما، تحول در کیفیت زندگی روستاییان از طریق تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی و افزایش دسترسی به خدمات پایه است.
وی گفت: ما در فرمانداری تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با هماهنگی بین دستگاهی، موانع اجرایی را رفع کرده و بر توسعه متوازن و همهجانبه شهرستان تمرکز کنیم.
این بازدید میدانی با هدف بررسی دقیق پیشرفت پروژههای عمرانی در دست اجرا، شناسایی چالشهای زیرساختی و کسب شناخت مستقیم از نیازهای فوری و اولویتدار روستاییان انجام شد و از روستاهای عالی حسینی گلکی، کنار نرو، محمد طاهری، حسین سادنی، شورکی، انبارک، گادوئی، خیاری، قباکلکی، کاکلی، باغک جنوبی، باغک شمالی، احمد اباد، بنه گز، گشی، بنیان، دمروبادان و عمار بازدید شد.
مسئولان در جریان این بازدید، از پروژههای، طرحهای بهسازی و نوسازی مسکن، شبکههای آبرسانی، برقرسانی و نیز وضعیت راههای ارتباطی روستایی بازدید کردند.
