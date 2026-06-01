انبار دپوی لوازم خانگی قاچاق در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی یک باب انبار محل قاچاق لوازم خانگی و دیگر اقلام خارجی در شهرستان بوشهر را شناسایی که پس از اخذ مجوز قضایی با اعزام تیم عملیاتی نسبت به بازرسی از انبار موصوف اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی از این تعداد ۱۷۶ دستگاه لوازم خانگی از نوع کولر اسپیلت، ۲۵۵ عدد سلیندر گاز کولر و ۲۳ دستگاه دوچرخه قاچاق و فاقد مدارک مثبته کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد:کالای مکشوفه تحویل اموال تملیکی و یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام ارشد انتظامی استان به شهروندان توصیه کرد: به منظور مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق موارد مشکوک را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.