عارف امرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته دولت امسال اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان ۷۳ پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی کرد.
وی عنوان کرد: این پروژهها شامل روکش و بهسازی راههای شریانی، احداث راه روستایی، روکش راههای روستایی و فرعی، ایمنسازی راهها و... بوده است.
رتبه دوم لرستان در بحث جابهجایی کالا طی ایام جنگ
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پشتیانی این اداره کل در ایام جنگ، افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه بعد از استان خوزستان، چهارهزار و ۱۰ سرویس کامیون سنگین کالاهای اساسی را جابهجا کردیم.
امرایی، ادامه داد: در جنگ رمضان هم مجموعاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بار از بنادر جنوبی از طریق ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شد، از این میزان ۳۰۰ هزار تن بار توسط ناوگان باری استان لرستان جابهجا شد.
وی گفت: از این ۳۰۰ هزار تن، حدود ۸۹ هزار تن بار به درون استان جابهجا شد و مابقی هم به نقاط مختلف کشور منتقل شد. در مجموع هم در جنگ ۱۲ روزه و هم رمضان، لرستان در بحث جابهجایی کالا در رتبه دوم کشور قرار گرفت.
اقدام جهادی نیروهای راهداری در بازسازی زیرساختها طی ایام جنگ
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به اینکه در جنگ رمضان بارها زیرساختهای لرستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، گفت: در این راستا آزادراه خرمآباد به سمت بروجرد - اراک پنج مرتبه مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، همچنین مسیر خرمآباد - پل زال دو بار مورد تهاجم قرار گرفت.
امرایی، تصریح کرد: راهدارخانههای ما در گردنه «هیراب» مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند، راهدارخانه گردنه «رازان» هم مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، یک پل در سهراهی «چالانچولان» در جریان حمله دشمن آسیب دید.
وی گفت: با انسجام و برنامهریزی که در مجموعه راهداری داشتیم، حمایتهای مدیریت ارشد استان و همچنین مجموعه سازمان راهداری کشور تمام نقاطی که آسیب دیدند، ظرف حداکثر یک روز بازسازی شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، یادآور شد: در تاریخ ۲۷ اسفندماه شرایط فوقالعاده بغرنجی را پشت سر گذاشتیم، همزمان هم آزادراه به خرمآباد به سمت اراک بمباران شد، هم آزادراه خرمآباد به سمت پل زال. در الیگودرز بارش شدید برف داشتیم، در شهرستان دلفان کولاک بسیار شدیدی داشتیم، در گردنههای رازان و هیراب برف سنگین داشتیم، در معمولان و پلدختر شاهد سیل بودیم.
امرایی، عنوان کرد: بااینوجود مجموعه راهداری استان بهصورت جهادی پایکار بودند.
رشد جذب اعتبارات استانی و ملی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، میزان اعتبارات استانی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ درصد رشد داشتیم، گفت: این عدد از ۱۷۷ میلیارد تومان به ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: اعتبارات استانی طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، ۱۰۴ درصد رشد داشت.
امرایی با تأکید بر اینکه در زمینه اعتبارات ملی نیز طی سال ۱۴۰۴، دو هزار و ۷۰ میلیارد تومان جذب کردیم، افزود: این میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، مجموع جذب اعتبارات استانی و ملی باعث شد که استان لرستان ۲۷ شاخص که مورد ارزیابی قرار گرفت، رتبه پنجم کشور را کسب کند. این جایگاه در سال ۱۴۰۳، ۲۴ کشور بود.
تکمیل واریانت «چنار» تا ۲ ماه دیگر
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهارخطه خرمآباد - چگنی و همچنین کوهدشت ۸۸ کیلومتر است، گفت: از این میزان فقط واریانت «چنار» به طول پنج کیلومتر باقیمانده است.
امرایی، افزود: بر اساس تصمیمات صورتگرفته بین مدیریت ارشد لرستان و همچنین معاون شرکت ساخت و سازمان راهداری، دستگاه مجری از راه و شهرسازی به اداره کل راهداری واگذار شد، مناقصه این پنج کیلومتر را برگزار کردیم، در حال انعقاد قرارداد آن هستیم و امیدواریم که طی دو ماه آینده این پروژه تکمیل شود.
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