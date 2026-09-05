به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو گرندپری در کره جنوبی صبح امروز شنبه با حضور ۲۴۸ تکواندوکار از ۴۸ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو آغاز شد. در روز نخست این مسابقات، تکواندوکاران اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان به مصاف هم می روند که مهدی رزمیان و ابوالفضل زندی نمایندگان کشورمان با یک پیروزی و یک شکست از جدول مسابقات خارج شدند.

ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه «ناصر الحامدی» از عربستان را در دو راند شکست داد و سپس ۲ بر یک نتیجه را به «جون سئو بائه» دارنده سه مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۱۹، منچستر ،۲۰۲۲ گوالاداخارا و ۲۰۲۳ باکو واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

مهدی رزمیان دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا «ان پان» از چین تایپه را دو بر یک شکست داد و سپس با همین نتیجه برابر «تسکرا» از کرواسی باخت و او نیز از دو رقابت ها کنار رفت.

در ادامه این مسابقات فردا یکشنبه در روز دوم ناهید کیانی، مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری به دیدار رقبای خود می روند.