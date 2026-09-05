۲۲ عامل توزیع مواد مخدر در نائین دستگیر شدند؛کشف ۱۴ کیلو موادمخدر

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیشگیری از بروز جرم و ارتقای سطح امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی نایین طی یک ماه گذشته با اجرای طرح ویژه «آرامش»، اقدامات گسترده‌ای را در برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر و همچنین پاک‌سازی نقاط آلوده انجام داده‌اند.

سرهنگ براهیمی با تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران انتظامی با تکیه بر اطلاعات دقیق و عملیات‌های هدفمند، موفق شدند طی این طرح، ۲۲ نفر از عوامل کلیدی تهیه و توزیع مواد مخدر را در مناطق مختلف شناسایی و بازداشت کنند. در جریان این بازرسی‌ها و عملیات‌ها، مقدار قابل توجه ۱۴ کیلوگرم و ۶۱۶ گرم انواع مواد مخدر از مستندات و متهمان کشف و ضبط شد.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد انسانی پلیس در برخورد با معتادان تأکید کرد: در کنار مبارزه با شبکه‌های توزیع، مأموران در اجرای طرح آرامش، ۳۲ معتاد متجاهر را نیز از نقاط آلوده و حاشیه‌ای جمع‌آوری کردند. لازم به ذکر است که این افراد پس از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط، جهت بهره‌مندی از خدمات درمانی و ورود به فرآیند درمان، به کمپ‌های تخصصی ترک اعتیاد معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی نایین با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند نگاه ترکیبی شامل مقابله و پیشگیری است، خاطرنشان کرد: مبارزه با عوامل آسیب‌زا در جامعه، فرآیندی مستمر است و پلیس نایین از هیچ تلاشی برای مقابله با باندهای توزیع و بازگرداندن آرامش به محلات و نقاط حساس شهر دریغ نخواهد کرد.

سرهنگ براهیمی افزود: تمامی متهمان دستگیر شده در این عملیات، پس از تکمیل پرونده‌های مربوطه، جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی به جرم، به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.