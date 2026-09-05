به گزارش خبرنگار مهر٬ مهدی شهابی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۹۴ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان جابهجا شدند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر اضافه کرد: این میزان جابجایی مسافر در قالب ۲۰۷ هزار و ۷۶۷ سفر (سرویس) صورت گرفته است.
شهابی یادآور شد: بررسی آمارهای ثبت شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که میزان انجام سفر در محورهای مواصلاتی استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به تغییرات آماری در حوزه جابهجایی مسافر افزود: با وجود افزایش تعداد سفرها، آمار مسافران جابهجا شده در بازه زمانی مورد نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدماترسانی
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختهای ناوگان مسافری استان پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر هزار و ۲۹۸ دستگاه ناوگان مسافری در قالب اتوبوس، مینیبوس و سواری پلاک عمومی، وظیفه خدماترسانی به هموطنان را بر عهده دارند.
شهابی یادآور شد: این ناوگان با بهرهگیری از توان هزار و ۷۰۰ راننده فعال در بخش مسافری استان بوشهر، کار جابهجایی ایمن مسافران در محورهای برونشهری را انجام میدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان و ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدماترسانی به مسافران، از اولویتهای اصلی این اداره کل در مسیر خدمترسانی به مردم است.
نظر شما