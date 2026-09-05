حسین وخشوری دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، حسین وخشوری دبیر نخستین دوره جشنواره فیلم فجر درگذشت. نخستین دوره این جشنواره در سال ۱۳۶۱ برگزار شد و وخشوری در شکلگیری و برگزاری آن نقش مدیریتی مهمی داشت.
وی همچنین سالها به عنوان مدیرمسئول مجله «سینما» فعالیت داشت.
در کارنامه فعالیتهای وخشوری که دانشآموخته ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران بود، عناوینی چون مدیریت فیلمخانه ملی ایران، مدیریت جشنواره فیلم فجر، مدیریت چندین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب ایران، مسئولیت در مطبوعات تخصصی سینما و … وجود دارد.
به زودی تاریخ و مکان خاکسپاری و مراسم این مدیر اعلام خواهد شد.
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