به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس همیشه پر ایده‌های نو است. در میان غرفه‌های رنگارنگ، غرفه همراه اول امسال میزبان استارتاپ‌هایی بود که قرار است آینده فناوری را رقم بزنند. در یکی از همین بخش‌ها، با «محمدحسین شالچیان»، کارشناس هوش مصنوعی شرکت «متینا» روبرو شدیم. جوانی باانگیزه که محصولی به نام «گویانو» را به نمایش گذاشته است. این محصول قرار است روی میز جلسات مدیران و کلاس‌های درس بدرخشد و دغدغه فراموشی تصمیمات را برای همیشه از بین ببرد.

پایان کابوس صورت‌جلسه‌ها

ایده «گویانو» از جایی شکل گرفت که نیاز به نظم دادن و ثبت دقیق اطلاعات، در دل یک جلسه شلوغ خودش را نشان داد. شالچیان درباره اولین مواجهه کاربران با این محصول می‌گوید: ما در بخش ایجنت‌های هوش مصنوعی شرکت متینا، محصولاتی بر اساس نیاز مشتری تولید می‌کنیم. گویانو در واقع یک دستیار جلسات است. فرقی نمی‌کند آدم‌ها دور یک میز نشسته باشند و هرکدام میکروفون جداگانه داشته باشند، یا فقط یک میکروفون در محیط باشد و یا اصلا جلسه در فضای ابری مثل گوگل‌میت برگزار شود. این محصول به جلسه وصل می‌شود و آن را ضبط می‌کند.

او معتقد است جنس کار این دستیار، فراتر از یک ضبط‌صوت ساده است: گویانو گویندگان را شناسایی و تفکیک می‌کند. حتی می‌تواند به صورت خودکار به آنها برچسب بزند. مثلا تشخیص دهد کدام‌یک برنامه‌نویس است و کدام مدیر. در نهایت، صوت هر شخص با دقت بالا به متن تبدیل می‌شود.



از کلاس درس تا برنامه‌ریزی خودکار

وقتی از او می‌پرسیم آیا این محصول برای دانشگاه‌ها هم کاربرد دارد، با هیجان تایید می‌کند: دقیقا! تصور کنید استاد در حال صحبت است و دانشجویی سوالی می‌پرسد. گویانو این صداها را تفکیک کرده و دیالوگ‌ها را دقیق پیاده‌سازی می‌کند.

شالچیان درباره قابلیت‌های جذاب دیگری هم صحبت می‌کند که نشان‌دهنده استقلال این ایجنت است: بعد از پایان جلسه، شما فقط دکمه صورت‌جلسه را می‌زنید. گویانو خلاصه‌ای از اتفاقات، تصمیمات گرفته شده و وظایف محول شده به هر فرد را به شما می‌دهد. حتی می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که این دستیار خودش در ساعت مقرر وارد جلسه شود، ضبط کند، گویندگان را تفکیک کند و در نهایت خروجی و خلاصه جلسه را تحویل دهد.

زیر سایه حمایت‌های همراه اول

بخش دیگر گفت و گوی ما جایی است که شالچیان از دوران توسعه محصول و نقش مرکز تحقیق و توسعه همراه اول می‌گوید: همراه اول در مرکز تحقیق و توسعه خود، حمایت بی‌نظیری از استارتاپ‌ها کرد. آنها زحمت کشیدند و یک فضای کار خوب در اختیار ما گذاشتند و آدم‌های بسیار متخصص و قوی را به عنوان منتور کنار ما قرار دادند.

او این همراهی را نقطه عطفی در موفقیت‌شان می‌داند: این متخصصان با ما جلسه می‌گذارند و در حوزه توسعه محصولات راهنمایی‌مان می‌کنند. اگر این حمایت‌ها نبود، شاید محصولات ما به این نقطه از بلوغ نمی‌رسید.

نگاهی به آینده فناوری

شالچیان امروز، نماینده نسلی از برنامه‌نویسان است که با ابزار هوش مصنوعی به جنگ مشکلات روزمره رفته‌اند. گویانو نشان می‌دهد که با ترکیب دانش بومی و حمایت شرکت‌های بزرگی چون همراه اول، می‌توان ایده‌های خلاقانه را به محصولاتی تبدیل کرد که کار را برای همه آسان‌تر می‌کند؛ مسیری که به گفته این کارشناس هوش مصنوعی، تازه در آغاز راه است.

پایان صورت‌جلسه‌نویسی دستی با «گویانو»



دستیار هوشمند «گویانو» در نمایشگاه اینوتکس و در غرفه همراه اول معرفی شد؛ محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی که می‌تواند جلسات حضوری و آنلاین را ضبط، گویندگان را تفکیک و گفت‌وگوها را به متن تبدیل کند.

«گویانو» پس از پایان جلسه، خلاصه گفت‌وگوها، تصمیمات گرفته‌شده و وظایف هر فرد را به‌صورت خودکار استخراج می‌کند و حتی قابلیت حضور برنامه‌ریزی‌شده در جلسات آنلاین را دارد.



محمدحسین شالچیان، کارشناس هوش مصنوعی شرکت متینا، می‌گوید این محصول علاوه بر جلسات سازمانی، در کلاس‌های آموزشی نیز قابل استفاده است و می‌تواند صدای استاد و دانشجویان را تفکیک کند. به گفته او، تیم توسعه «گویانو» در مسیر تکمیل این محصول از فضای کاری، منتورینگ و حمایت تخصصی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول بهره‌مند شده است.