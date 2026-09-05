افزایش سرمایه زملارد؛ از ترمیم نقدینگی تا آزمون تبدیل دارایی به سود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر با نماد «زملارد»، بیش از آن که صرفاً یک اقدام ثبتی و حسابداری باشد، نشانه‌ای از نیاز شرکت به بازتنظیم ساختار مالی پس از یک دوره توسعه دارایی‌ها و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای است. بر همین اساس و طبق گزارش های مالی زملارد می توان گفت شرکت در سال‌های اخیر منابع قابل‌توجهی را به توسعه گله، خرید تجهیزات و پیشبرد پروژه ملایر اختصاص داده؛ اقدامی که ظرفیت عملیاتی را افزایش داده، اما هم‌زمان فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش را تشدید کرده است.

رشد ۶۶۹ میلیارد تومانی دارایی‌ها

همچنین مجموع دارایی‌های زملارد طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان، حدود ۳۲۱ میلیارد تومان به دارایی‌های زیستی مولد اختصاص دارد؛ رقمی که از توسعه گله، جایگزینی دام‌های فرسوده و ورود دام‌های جدید حکایت می‌کند.

بخش دیگر رشد دارایی‌ها نیز به اجرای طرح‌هایی نظیر کارخانه خوراک دام، سالن پرورش گاو شیری، جایگاه گوساله، استخر ذخیره آب، خرید فیدر، تراکتور، تجهیزات سرمایشی و ماشین‌آلات عملیاتی مربوط است. این سرمایه‌گذاری‌ها در صورت بهره‌برداری مناسب می‌توانند ظرفیت تولید شیر و محصولات جانبی، کنترل هزینه خوراک و بهره‌وری عملیاتی شرکت را تقویت کنند.

دلیل اصلی افزایش سرمایه

هرچند زملارد با وجود رشد دارایی‌ها، در تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت با محدودیت روبه‌رو است اما برآوردها نشان می دهد، افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند سرمایه در گردش را به محدوده مثبت ۵۱ میلیارد تومان برساند و نسبت جاری را از یک عبور دهد. بنابراین، هدف اصلی افزایش سرمایه را باید هماهنگ‌سازی منابع مالی بلندمدت با مصارف سرمایه‌ای و کاهش ریسک وقفه در عملیات روزمره دانست.

پروژه ملایر؛ محور تبدیل سرمایه‌گذاری به درآمد

از سویی دیگر پروژه ملایر مهم‌ترین محور توسعه زملارد محسوب می‌شود. بخشی از افزایش سرمایه قبلی ۵۰ میلیارد تومانی شرکت در سال ۱۴۰۲ صرف این پروژه شده و در ادامه نیز منابعی با حمایت هلدینگ تادیکو به آن تخصیص یافته است. مجموع منابع منظورشده برای پروژه حدود ۵۳۴ میلیارد تومان اعلام شده که تفکیک دقیق آن در اطلاعیه‌های رسمی اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنابراین افزایش سرمایه جدید در واقع می‌تواند بخشی از منابعی را که پیش‌تر از سرمایه در گردش و بدهی‌ها صرف پروژه شده، جایگزین کند. ارزش‌آفرینی این اقدام زمانی محقق می‌شود که پروژه ملایر سریع‌تر وارد مدار بهره‌برداری شده و به رشد پایدار تولید، فروش و جریان نقد عملیاتی منتهی شود.

نقدینگی تعیین‌کننده

حاشیه سود عملیاتی زملارد از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که از بهبود بهره‌وری و توان بالاتر شرکت در کسب سود از فعالیت اصلی حکایت دارد. همچنین دوره وصول مطالبات از حدود ۱۱ روز به هفت روز کاهش یافته که نشان می‌دهد ضعف نقدینگی عمدتاً ناشی از تأخیر در دریافت مطالبات نیست.

با این حال، کاهش دوره پرداخت بدهی‌ها از ۱۹۸ روز به ۱۰۶ روز، نیاز شرکت به نقدینگی در دسترس را افزایش داده است. در نتیجه، افزایش سرمایه برای زملارد شرط لازم اصلاح مالی است؛ اما شرط کافی نیست. موفقیت نهایی به بهره‌برداری به‌موقع از پروژه ملایر، کنترل هزینه خوراک و نهاده‌ها، مدیریت گله و تبدیل دارایی‌های جدید به درآمد و سود نقدی پایدار وابسته خواهد بود.

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