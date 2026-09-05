به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جراحی قلب یکی از مهمترین و حساسترین تجربیات پزشکی در زندگی هر فرد است. پس از ترخیص از بیمارستان، یکی از بزرگترین دغدغههای بیماران و خانوادههای آنها، بازگشت به استقلال روزمره و از سرگیری فعالیتهای عادی مانند رانندگی است. نشستن مجدد پشت فرمان ماشین نمادی از بهبودی و بازگشت به زندگی طبیعی است؛ اما عجله در این کار میتواند خطرات جبرانناپذیری برای سلامت بیمار و ایمنی جامعه به همراه داشته باشد.
زمان بازگشت به رانندگی بعد از عمل قلب، یک عدد ثابت برای همه نیست. این زمانبندی ارتباط مستقیمی با نوع جراحی (قلب باز یا روشهای کمتهاجمی)، سرعت بهبودی فیزیکی فرد، و قطع داروهای خاص دارد. در این مقاله جامع، بر اساس معتبرترین دستورالعملهای پزشکی جهان، به بررسی دقیق زمانبندی مجاز، خطرات پنهان و شرایط لازم برای رانندگی ایمن پس از انواع جراحیهای قلبی میپردازیم.
سلب مسئولیت پزشکی: اطلاعات ارائهشده در این مقاله صرفاً جنبه آموزشی و آگاهیبخشی دارد و هرگز نباید جایگزین تشخیص، مشاوره یا توصیههای درمانی پزشک متخصص شما شود. شرایط جسمانی و روند بهبودی هر بیمار متفاوت است؛ بنابراین، برای تصمیمگیری درباره بازگشت به رانندگی یا سایر فعالیتها، حتماً با پزشک معالج یا دکترهای جراح قلب و عروق تهران مشورت کرده و تأییدیه لازم را دریافت کنید.
چرا رانندگی بلافاصله پس از عمل قلب ممنوع است؟
ممکن است از نظر ذهنی احساس کنید که توانایی رانندگی را دارید، اما بدن شما پس از یک جراحی بزرگ همچنان درگیر روند پیچیده ترمیم است. به همین دلیل، پیش از بازگشت به رانندگی، مشورت با دکتر متخصص قلب و عروق اهمیت زیادی دارد. محدودیتهای رانندگی معمولاً به سه دلیل عمده پزشکی و فیزیکی تعیین میشوند:
۱. روند طولانی بهبود استخوان جناغ سینه (استرنوم)
در جراحیهای سنتی قلب باز (مانند بایپس عروق کرونر یا تعویض دریچه)، جراح برای دسترسی به قلب باید استخوان جناغ سینه را در طول برش دهد. در پایان عمل، این استخوان با سیمهای مخصوص پزشکی (وایر) به هم متصل میشود. درست مانند پای شکستهای که در گچ است، جوش خوردن استخوان جناغ سینه حداقل به ۶ تا ۸ هفته زمان نیاز دارد. حرکات چرخشی دست روی فرمان، به ویژه هنگام دور زدن یا پارک کردن، فشار مکانیکی شدیدی به این استخوان وارد میکند. این فشار میتواند منجر به عارضهای خطرناک به نام "جداشدگی استرنوم" شود که به معنای باز شدن استخوان و عفونتهای عمیق قفسه سینه است.
۲. خطر آسیب ناشی از کیسه هوا و کمربند ایمنی
طبق آمارهای ایمنی جادهای، کیسههای هوا با سرعتی بین ۱۶۰ تا ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت باز میشوند تا از برخورد سر با شیشه جلوگیری کنند. اگرچه ایربگها نجاتدهنده جان انسانها هستند، اما برای قفسه سینهای که به تازگی جراحی شده و هنوز به استحکام طبیعی نرسیده است، این ضربه ناگهانی میتواند فاجعهبار باشد و به بافت قلب و بخیههای داخلی آسیب جدی وارد کند. همچنین فشار ناگهانی کمربند ایمنی در ترمزهای شدید نیز خطرات مشابهی دارد.
۳. تاثیر داروهای مسکن و بیهوشی بر تمرکز و زمان واکنش
پس از جراحیهای بزرگ، پزشکان برای کنترل درد معمولاً داروهای مسکن مخدر مانند ترامادول، اکسیکدون یا ترکیبات کدئیندار تجویز میکنند. این داروها روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر میگذارند و عوارض جانبی مانند خوابآلودگی، گیجی، کاهش تمرکز و افت شدید "زمان واکنش" دارند. در حین رانندگی، شما باید بتوانید در کسری از ثانیه برای ترمز گرفتن یا تغییر مسیر تصمیمگیری کنید؛ داروهای مسکن این توانایی حیاتی را مختل میکنند.
مهم: قبل از هرگونه اقدام درمانی یا تصمیمگیری برای شروع رانندگی، حتماً با پزشک متخصص قلب یا جراح خود مشورت کنید تا بر اساس شرایط فردی شما زمانبندی دقیق مشخص شود.
زمانبندی بازگشت به رانندگی بر اساس نوع عمل قلب
سرعت بازگشت شما به زندگی عادی به میزان تهاجمی بودن روش جراحی بستگی دارد. در جدول زیر، زمانبندی استاندارد برای انواع جراحیها مقایسه شده است:
رانندگی بعد از جراحی قلب باز (بایپس CABG)
جراحی پیوند بایپس عروق کرونر (CABG) یکی از تهاجمیترین جراحیهاست. بیماران پس از ترخیص باید در برنامههای توانبخشی قلبی شرکت کنند. معمولاً تا هفته چهارم الی ششم، نشستن پشت فرمان اکیداً ممنوع است. پس از این مدت، در صورت عدم وجود درد هنگام سرفه کردن یا عطسه کردن (که نشانه پایداری استخوان سینه است)، پزشک ممکن است اجازه رانندگیهای کوتاه را صادر کند.
رانندگی پس از جراحی تعویض یا ترمیم دریچه قلب
اگر تعویض دریچه قلب (مانند دریچه آئورت یا میترال) به روش سنتی (قلب باز) انجام شده باشد، همان قانون ۴ تا ۶ هفته صدق میکند. اما خوشبختانه امروزه بسیاری از تعویضهای دریچه آئورت از طریق روشهای کمتهاجمی مانند TAVR (از طریق کاتتر) انجام میشود. در این بیماران، از آنجا که استخوانی شکافته نشده، فرد معمولاً میتواند در عرض یک الی دو هفته با اجازه پزشک رانندگی کند.
رانندگی بعد از آنژیوپلاستی و استنتگذاری (فنر گذاشتن)
آنژیوپلاستی که با نام رایج "بالن زدن و فنر گذاشتن" شناخته میشود، جراحی باز محسوب نمیشود. اگر این عمل به صورت برنامهریزی شده (الکتیو) و بدون سابقه حمله قلبی اخیر انجام شده باشد، بهبودی بسیار سریع است. معمولاً بیمارانی که کاتتر از طریق دست (شریان رادیال) وارد شده است پس از ۲ تا ۳ روز، و آنهایی که از طریق کشاله ران (شریان فمورال) انجام دادهاند پس از ۵ تا ۷ روز میتوانند رانندگی کنند.
رانندگی پس از کاشت پیسمیکر (ضربانساز) و ICD
در مورد ضربانسازها ، پزشکان معمولاً یک تا دو هفته رانندگی را محدود میکنند تا بازوی سمت کاشت دستگاه (معمولاً سمت چپ) بیش از حد کشیده نشود و سیمهای دستگاه (لیدها) در قلب تثبیت شوند. اما شرایط برای دستگاههای ICD (الکتروشوک قلب) بسیار حساستر است. اگر ICD برای شما کاشته شده است، به این معناست که خطر آریتمیهای کشنده وجود دارد. اگر دستگاه به شما شوک وارد کند، ممکن است برای چند ثانیه کنترل خود را از دست بدهید. به همین دلیل، قوانین سختگیرانهای وجود دارد و پزشکان ممکن است تا ۶ ماه پس از آخرین شوکِ دستگاه، رانندگی را ممنوع کنند.
نشانهها و شرایط لازم برای نشستن مجدد پشت فرمان
زمانبندیهای تقویمی تنها یک معیار کلی هستند. برای اینکه واقعاً آماده رانندگی باشید، باید سه شرط فیزیکی و پزشکی زیر در شما محقق شده باشد:
۱. قطع کامل داروهای خوابآور و مخدر
شما باید حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت بدون مصرف مسکنهای قوی اپیوئیدی (مخدر) سپری کرده باشید و درد شما با مسکنهای سادهای مانند استامینوفن قابل کنترل باشد. در غیر این صورت، ذهن شما آمادگی واکنش سریع به اتفاقات جاده را ندارد.
۲. بازیابی توانایی فیزیکی (چرخش فرمان و ترمز ناگهانی)
قبل از روشن کردن ماشین، این تست ساده را در پارکینگ انجام دهید:
آیا میتوانید فرمان ماشین را با هر دو دست کاملاً به راست و چپ بچرخانید بدون اینکه در قفسه سینه احساس درد شدید یا کشیدگی کنید؟
آیا میتوانید سر خود را برای نگاه کردن به نقاط کور (هنگام دنده عقب) بدون مشکل به عقب برگردانید؟
آیا میتوانید با قدرت و سرعت روی پدال ترمز فشار بیاورید؟ اگر پاسخ هر یک از این سوالات "خیر" است، هنوز برای ورود به ترافیک آماده نیستید.
۳. دریافت تاییدیه نهایی از پزشک متخصص قلب
ویزیتهای پیگیری اهمیت زیادی دارند. پزشک متخصص با معاینه وضعیت استخوان جناغ، بررسی صدای قلب و در صورت نیاز انجام نوار قلب (ECG) یا اکوکاردیوگرافی، شرایط قلبی شما را ارزیابی کرده و درباره بازگشت به رانندگی تصمیمگیری میکند. برای دریافت نوبت و پیگیری منظم وضعیت خود، میتوانید از پلتفرم نوبت دهی اینترنت پزشکان استفاده کنید.
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