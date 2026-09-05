چگونه با ویزاکارت اکانت ChatGPT Plus بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به صفحه خرید نسخه Plus هوش مصنوعی ChatGPT نگاه کنید، چندین گزینه برای پرداخت هزینه وجود دارند؛ شامل ویزا کارت (Visa Card)، مسترکارت (MasterCard)، آمریکن اکسپرس (AMEX)، شبکه پرداخت دیسکاور (Discover) و حتی پیپال (PayPal). بسیاری از کاربران چتجیپیتی بهدلیل دسترسی راحت، کارمزد کمتر و تنوع کارتها، از ویزاکارت برای پرداخت هزینهها استفاده میکنند. اما ما بهدلیل محدودیتهای بینالمللی و کمیاب بودن ویزاکارتهای معتبر با چالش روبهرو میشویم؛ البته، خبر خوب این است که هنوز هم راهحلهایی برای خرید اکانت ChatGPT Plus و پرداخت هزینه آن با ویزاکارت وجود دارند. در ادامه، ساده و گامبهگام توضیح میدهیم که این چالشها چه چیزهایی هستند و چطور باید با ویزاکارت اکانت ChatGPT Plus بخریم.
چرا خرید ChatGPT Plus برای کاربران ایرانی چالشبرانگیز است؟
شرکت OpenAI برای آشنایی بیشتر کاربران با قابلیتهای نسخه Plus، امکان استفاده رایگان یکماهه آن را فراهم کرده است؛ اما فعالسازی همین دوره رایگان هم به کارت پرداخت بینالمللی نیاز دارد و ما ایرانیها دقیقاً در همین نقطه با مشکل مواجه میشویم.
مهمترین محدودیتهای ایرانیها برای خرید چتجیپیتی پلاس عبارتاند از:
دسترسی نداشتن به کارتهای بانکی بینالمللی: تقریباً هیچکدام از کاربران ایرانی امکان دریافت مستقیم کارتهای اعتباری خارجی مثل Visa یا MasterCard را ندارند.
محدودیتهای مالی: محدودیتهای بینالمللی باعث شدهاند که بسیاری از سرویسهای مالی جهانی، خدمات مستقیم به کاربران داخل ایران ارائه نکنند.
چالش پرداخت مستقیم با کارتهای بانکی ایرانی: کارتهای بانکی صادرشده توسط بانکهای ایران به شبکه پرداخت جهانی متصل نیستند و در پرداختهای بینالمللی پذیرفته نمیشوند.
بههمین دلایل، برایخرید اشتراک از سایت های خارجی مخصوصاً برای خرید ChatGPT Plus باید از روشهای جایگزین استفاده کنیم و از محدودیتها رد شویم.
روشهای پرداخت هزینه ChatGPT Plus چیست؟
شرکت OpenAI، هزینه اشتراک ChatGPT Plus را از طریق درگاه پرداخت Stripe میگیرد؛ این سیستم پرداختها را براساس کشور صادرکننده کارت بانکی، روش پرداخت و گاهی اوقات آدرس IP یا لوکیشن کاربر مدیریت و بررسی میکند. بنابراین، لازم است که با روشهای مختلف پرداخت آشنا شوید و گزینه مناسب را انتخاب کنید:
کارتهای اعتباری بینالمللی
کارتهای اعتباری و دبیتکارتهای بینالمللی، در همه کشورهای جهان (بهجز ایران و بعضی از کشورها) پذیرفته میشوند و OpenAI از آنها پشتیبانی میکند. بهطورکلی، کارتهای زیر در صفحه پرداخت اکانت پلاس در چتجیپیتی وجود دارند:
ویزا کارت (Visa Card): ویزاکارت بهدلیل پذیرش گسترده جهانی و امنیت بالا، محبوبترین گزینه برای پرداخت هزینه ChatGPT Plus است.
مسترکارت (MasterCard): مسترکارت معمولاً برای پرداختهای ماهانه (recurring) مناسب است و نرخ موفقیت بالایی در تراکنشهای OpenAI دارد.
آمریکن اکسپرس (American Express): آمریکن اکسپرس یا “AMEX” گزینه لاکچریتری است که توسط OpenAI پشتیبانی میشود؛ بیشترین محبوبیت AMEX در بین شهروندان ایالات متحده آمریکاست.
شبکه پرداخت دیسکاور (Discover): شبکه Discover هم مثل AMEX در ایالات متحده محبوبیت دارد و به کاربرانی که به کارتهای مجازی Discover دسترسی دارند، پیشنهاد میشود.
برای بسیاری از کاربران اروپایی و آمریکایی، پلتفرم پیپال هم بهعنوان گزینه پرداخت نمایش داده میشود؛ البته پیپال یک کارت اعتباری بینالمللی نیست، اما بهعنوان روش جایگزین وجود دارد.
سرویسهای واسط پرداخت
منظور ما از «سرویس واسطه پرداخت»، شرکتها و پلتفرمهایی هستند که بهجای شما، هزینه سرویسهای خارجی را میپردازند. این سرویسها از ویزاکارت یا سایر کارتهای بینالمللی استفاده میکنند و کارمزد معقولانهای بابت این خدمات درنظر میگیرند. در این روش، شما مبلغ اکانت را به واسطه میپردازید و سرویس واسطه، با کارت بینالمللی خودش خرید ChatGPT Plus را انجام میدهد.
برای مثال، ایرانیکارت یکی از سرویسهای واسط در ایران است که خدمات پرداخت ارزی را برای پلتفرمهای بینالمللی مثل چتجیپیتی فراهم میکند. کافی است که درخواست پرداخت ChatGPT Plus را در ایرانیکارت ثبت کنید و اطلاعات موردنیاز ازجمله ایمیل و رمز عبور را ارائه دهید؛ در ادامه، این مجموعه مراحل پرداخت را با استفاده از روشهای پرداخت بینالمللی انجام میدهد.
گیفتکارتها و اعتبارهای واسط
رایجترین روش پرداخت ChatGPT Plus همچنان استفاده از کارتهای بینالمللی مثل ویزاکارت و مسترکارت است؛ اما بعضی از کاربران به سراغ گیفتکارتها هم میروند. نکته مهم این است که با گیفتکارتهایی مثل “Google Play Gift Card” یا “Apple Gift Card” نمیتوان اکانت ChatGPT Plus را مستقیم خرید. برای این کار ابتدا باید یک گیفتکارت اپل (برای آیفون) یا گوگلپلی (برای اندروید) با ریجن آمریکا داشته باشید؛ سپس، باید آن را در حساب اپل آیدی یا گوگل خود شارژ کنید. درنهایت از طریق بخش خرید درونبرنامهایِ (In-App Purchase) اپلیکیشن موبایل ChatGPT، اشتراک پلاس فعال میشود. این روش بهدلیل کارمزد اپل و گوگل، گرانتر از هزینه متعارف چتجیپیتی پلاس تمام میشود و بهصرفه نیست.
چگونه با ویزاکارت اشتراک ChatGPT Plus بخریم؟
قبل از هر کاری، لازم است بدانید که به ویزاکارت معتبر نیاز دارید و باید از قبل در ChatGPT اکانت ساخته باشید. در این بخش، نحوهخرید چت جی پی تی پلاس را در 5 مرحله بررسی میکنیم:
تهیه ویزاکارت معتبر
اولین قدم برای خرید ChatGPT Plus، داشتن یک ویزاکارت معتبر برای پرداختهای بینالمللی است. یادتان باشد که کارت شما علاوهبر فعال بودن باید موجودی کافی هم داشته باشد. اگر به هر دلیلی امکان دریافت مستقیم کارتهای خارجی را ندارید، از خدمات شرکتهای واسط استفاده کنید. برای مثال، باخرید ویزا کارت از مجموعههای معتبر، یک کارت بینالمللی بگیرید و از آن برای پرداخت سرویسهایی مثل ChatGPT Plus استفاده کنید. برای انتخاب کارت، حتماً به مواردی مثل کشور صادرکننده، نوع کارت (اعتباری یا دبیت)، امکان پرداخت اشتراکهای آنلاین و شرایط تمدید دقت کنید.
ورود به حساب کاربری ChatGPT
پس از آماده کردن ویزاکارت، وارد حساب کاربریتان در ChatGPT شوید و مراحل زیر را بهترتیب انجام دهید:
مرحله اول؛ به وبسایت ChatGPT به آدرس chatgpt.com بروید و وارد حساب کاربری خودتان شوید.
مرحله دوم؛ در صفحه اصلی، روی گزینه “ChatGPT” کلیک کنید تا سیستم دو گزینه “ChatGPT Plus” و “ChatGPT” را به شما نشان دهد.
مرحله سوم؛ روی گزینه “ChatGPT Plus” کلیک کنید که جلوی آن عبارت “Try for Free” نوشته شده است.
مرحله چهارم؛ در ادامه، صفحه پرداخت و انتخاب پلن برای شما نمایش داده میشود.
اگر هنوز در چتجیپیتی اکانت ندارید و اولینبار است که این کار را انجام میدهید، نگران نباشید؛ کافی است که پس از ورود به آدرس سایت chatgpt.com روی “Sign up for free” در بالای صفحه (سمت راست) کلیک کنید. در ادامه، با یکی از روشهای پیشنهادی ازجمله جیمیل، اکانت Apple یا شمارهتلفن معتبر (بهجز شماره ایرانی) یک اکانت جدید برای خودتان بسازید.
انتخاب پلن Plus
در این مرحله باید از بین گزینههای موجود، اشتراک ChatGPT Plus را انتخاب کنید؛ برای انتخاب این نسخه، روی گزینه “Claim free offer” بزنید. پس از انتخاب ChatGPT Plus، سیستم شما را به صفحه پرداخت هدایت میکند. در این بخش، مبلغ اشتراک و جزئیات پرداخت نمایش داده میشوند.
وارد کردن اطلاعات کارت
بعد از انتخاب پلن، اطلاعات ویزاکارت را در بخش پرداخت وارد کنید؛ این اطلاعات عبارتاند از:
شماره کارت (۱۶ رقمی)
تاریخ انقضا (ماه + سال)
کد CVC یا کد امنیتی (۳ یا ۴ رقمی پشت کارت)
حالا به مرحله بعدی بروید.
تکمیل پرداخت و فعال شدن اشتراک
پس از وارد کردن اطلاعات کارت، پرداخت را تایید کنید تا فرایند خرید تکمیل شود. در صورت موفقیتآمیز بودن تراکنش، اشتراک ChatGPT Plus کاملاً خودکار روی اکانت شما فعال میشود. تبریک! حالا میتوانید از امکانات نسخه پریمیوم استفاده کنید.
خرید ویزاکارت از ایرانیکارت
همانطور که مطالعه کردید، خرید ChatGPT Plus برای کاربران ایرانی بهدلیل محدودیتهای پرداخت بینالمللی، اصلاً آسان نیست. اگر هدفتان تهیه کارت پرداخت خارجی یا نسخه پریمیوم چتجیپیتی است، برای خرید ویزاکارت یا سفارش نسخه پلاس ChatGPT به ایرانیکارت مراجعه کنید. ایرانیکارت، یکی از واسطههای مطمئن ایرانی در ارائه خدمات خرید اکانتهای هوش مصنوعی و سایر اشتراکهای معتبر خارجی است؛ ازجمله اشتراک کورسرا، نتفلیکس و اسپاتیفای. علاوهبراین، امکان خرید کارتهای اعتباری ویزا و مسترکارت را هم در اختیارتان قرار میدهد. بهاینترتیب، هزینه اکانتها و سرویسها را بدون دردسر بپردازید و اشتراک دلخواهتان را خریداری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما