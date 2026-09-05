به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون والیبال صبح امروز( شنبه، ۱۴ شهریور) از ساعت ۹.۳۰ صبح در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.‌



این مجمع به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون امور قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مهین فرهادی‌زاده نماینده کمیته ملی المپیک، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال و امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون والیبال در جلسه حضور داشتند. روسای هیئت‌ها، نمایندگان باشگاه‌ها و نمایندگان به صورت وبیناری در مجمع شرکت کردند.



میلاد تقوی در ابتدای این مجمع با بیان اینکه عملکرد والیبال حاصل تلاش جمعی اهالی والیبال و همکاری وزارت ورزش بوده است، تاکید کرد: کشورها خیلی سخت به ما ویزا دادند و خیلی اذیت کردند. یک نمونه آن قبل از اعزام تیم ملی والیبال ساحلی به چین بود. دو روز قبل از اعزام با وزیر ورزش تماس گرفتم و به او گفتم دعوت‌نامه تازه امروز آمده و وزیر ورزش تاکید کرد فردا برای اعزام ملی‌پوشان اقدام کنیم‌. اگر همکاری وزارت ورزش نبود خیلی از دستاوردهای والیبال اتفاق نمی‌افتاد.



در ادامه این مجمع حسابرس مستقل گزارشی از صورت‌های مالی ۱۴۰۴ ارائه داد که با ۳۳ رای موافق و یک رای مخالف مورد تایید اعضا قرار گرفت.



خزانه‌دار: ۳۱۸ میلیارد در ۱۴۰۴ هزینه کردیم/ بودجه ۲۸۸ میلیارد بود



مهدی اسلامی، خزانه‌دار فدراسیون والیبال، در تشریح عملکرد مالی فدراسیون در سال ۱۴۰۴ گفت: بودجه فدراسیون والیبال براساس تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در سال ۱۴۰۴، ۲۸۸ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. از این میزان، سهم اعتبار وزارت ورزش ۶۳ میلیارد تومان تعیین شده بود که ۵۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن دریافت شد.



وی گفت: از شرکت ملی نفت نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که با توجه به اینکه اعتبار سال ۱۴۰۳ هنوز عملیاتی نشده بود، ۹ میلیارد تومان از اعتبار سال ۱۴۰۳ دریافت شد. همچنین با توافق رئیس فدراسیون با شهرداری تهران، ۵ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ از شهرداری دریافت کردیم.



خزانه‌دار تاکید کرد: اعتبار کمیته ملی المپیک ۱۰ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که در نهایت ۱۳ میلیارد و ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از این محل دریافت شد.



وی گفت: در زمان امضای تفاهم‌نامه با وزارت ورزش متعهد شده بودیم ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم، اما درآمد محقق‌شده ۲۰۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۸۹ هزار تومان بود که بیش از تعهد پیش‌بینی‌شده را پوشش می‌دهد.



اسلامی عنوان کرد: جمع هزینه‌های انجام‌شده فدراسیون در سال ۱۴۰۴ از محل همه اعتبارات، ۳۱۸ میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود. از این میزان، ۲۲۶ میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مربوط به هزینه‌های بخش مردان و ۶۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مربوط به بانوان بود. بخشی از هزینه‌ها نیز مشترک میان دو بخش بوده که امکان تفکیک دقیق آن وجود نداشت.



وی گفت: اعتبار اختصاص‌یافته به هیئت‌های استانی ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود، اما فدراسیون در مجموع ۱۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان تحت عناوینی همچون کمک نقدی، کمک به شهرستان‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، اردوها، مسابقات، آموزش و استعدادیابی به هیئت‌های استانی پرداخت کرد.



وی گفت: همچنین براساس آیین‌نامه، دو درصد از درآمد حاصل از ۱۰ درصد سهم فدراسیون از لیگ برتر باید به هیئت‌های استانی اختصاص پیدا کند. در دفاتر فدراسیون مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از این محل شناسایی و ثبت شده است.



اسلامی گفت: در مجموع، ۷۷ درصد هزینه‌های فدراسیون مربوط به بخش مردان و ۲۳ درصد مربوط به بانوان بوده است. همچنین تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته والیبال در کشور به حدود ۵۰ هزار نفر رسیده که حدود دو سوم آنها دختران و یک سوم پسران هستند. در بخش حمایت از هیئت‌های استانی نیز میزان پرداختی فدراسیون بیش از دو برابر اعتبار پیش‌بینی‌شده بوده است



پس از ارائه گزارش خزانه‌دار فدراسیون از صورت‌های مالی سال ۴۰۴ رای گیری انجام شد که این گزارش مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.



همچنین در ادامه ارائه گزارش بازرس فدراسیون از عملکرد ورزشی و امور مالی فدراسیون در سال ۴۰۴ مورد تایید اعضا قرار گرفت.



در ادامه میلاد تقوی برای انتخاب نایب رئیس بانوان گفت: یکی از اهداف جدی ما، توسعه والیبال بانوان است و در این زمینه اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی رقم خورده است.



وی افزود: فدراسیون والیبال جزو فدراسیون‌های خاص کشور و مورد توجه ویژه وزارت ورزش و مردم است، بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به بهترین نحو عمل کنیم.

تقوی در پایان از اعضای حاضر و آنلاین مجمع خواست در رأی‌گیری مربوط به انتخاب پاکدامن به عنوان نایب‌رئیس بانوان شرکت کنند که مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.



مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک از تلاش‌های فدراسیون والیبال برای درخشش تیم‌های ملی مردان و زنان در عرصه‌های آسیایی و جهانی، گفت: والیبال نخستین ورزش خانوادگی است که علاقمندان زیادی دارد.



وی افزود: این رشته نخستین رشته تیمی بود که در بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران مدال‌آوری کرد و باید مسیر رشد دختران والیبالیست با تمام توان ادامه پیدا کند.



فرهادی‌زاد با اشاره به ظرفیت بالای بانوان والیبال اظهار کرد: دو سوم ورزشکاران سازمان‌یافته والیبال را زنان تشکیل می‌دهند و این ظرفیت بسیار ارزشمند است. امیدوارم با تلاش فدراسیون والیبال دختران نیز در سال‌های آینده رشد کند و والیبال بانوان ایران بتواند در دوره‌های آینده بازی‌های آسیایی حضور پیدا کند و برای کسب مدال روی سکو برود.