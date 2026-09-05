به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری با صدور اطلاعیهای، ضمن تبریک و خیرمقدم به پذیرفتهشدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، زمان و نحوه ثبتنام این پذیرفتهشدگان را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، ثبتنام پذیرفتهشدگان روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح بهصورت حضوری در دانشگاه انجام خواهد شد.
پذیرفتهشدگان لازم است پیش از حضور در دانشگاه، از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به صفحه اصلی وبگاه دانشگاه و انتخاب مسیر پورتال دانشجویان ← سامانه آموزش (همآوا) و وارد کردن کد ملی بهعنوان نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات درخواستی را تکمیل کنند. در این فرآیند، تهیه اسکن مدارک ثبتنامی پیش از ورود به سامانه ضروری است.
همچنین شروع کلاسهای درس ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
مدارک لازم برای ثبتنام
بر اساس اطلاعیه دانشگاه، پذیرفتهشدگان هنگام ثبتنام باید مدارک زیر را ارائه کنند:
۱. کاربرگ تکمیلشده ثبتنام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دانلود فایل Word).)
۲. اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد. پذیرفتهشدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نیستند، باید اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد را ارائه کنند (کاربرگ الف).
پذیرفتهشدگان باید حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغالتحصیل شوند.
۳. پرینت کد صحت اخذشده از سازمان امور دانشجویان (تأییدیه تحصیلی) برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. چنانچه کد صحت در مدرک تحصیلی درج شده باشد، نیازی به اخذ مجدد آن نیست.
۴. کاربرگ تکمیلشده تقاضانامه بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (کاربرگ ب).
۵. ریزنمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تصویر آنها.
۶. کارنامه قبولی سازمان سنجش آموزش کشور.
۷. مدارک مربوط به آزمون زبان عمومی، در صورت داشتن.
۸. اصل و دو نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در کاغذ A۴.
۹. چهار قطعه عکس تمامرخ ۴×۳ با زمینه روشن، تهیهشده در سال جاری.
۱۰. حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارکنان و قضات.
شرایط نظام وظیفه
دانشجویان باید از نظر نظام وظیفه یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
الف) کارت پایان خدمت هوشمند؛ اصل و تصویر آن در کاغذ A۴.
ب) کارت معافیت دائم هوشمند شامل کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص؛ اصل و تصویر آن در کاغذ A۴.
ج) دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که مهلت اعزام درجشده در آن در زمان ثبتنام سپری نشده باشد؛ اصل دفترچه و تصویر آن. پذیرفتهشدگان مشمول این بند برای اخذ معافیت تحصیلی باید در سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی (سخا) به آدرس ثبتنام کنند.
د) معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن؛ اصل و تصویر در کاغذ A۴.
ه) پذیرفتهشدگانی که حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی ارشد فارغالتحصیل میشوند. این افراد نیز برای اخذ معافیت تحصیلی باید در سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی (سخا) به آدرس https://sakha.epolice.ir/portal/loginثبتنام کنند.
و) طلبه دارای مدرک فوقلیسانس مورد تأیید وزارت علوم، مشروط بر اینکه مدیریت حوزه علمیه قم یا خراسان تأیید کند که وی میتواند با استفاده از معافیت تحصیلی صادرشده در حوزه، در دانشگاه مشغول به تحصیل شود.
در صورتی که حوزه علمیه پایان معافیت تحصیلی طلبه را اعلام کند، وی دیگر نمیتواند بهعنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده کند و باید به خدمت اعزام شود.
پذیرفتهشدگان مشمول این بند باید موافقتنامه مذکور را از مدیریت یکی از حوزههای فوق دریافت کرده و هنگام ثبتنام ارائه دهند. همچنین طلبه باید برای هر نیمسال تحصیلی، گواهی مبنی بر استفاده از معافیت تحصیلی در حوزه را به دانشگاه ارائه کند.
ز) فارغالتحصیلانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ دوران خدمت آنان به پایان میرسد، باید کارت پایان خدمت یا گواهی از یگان خدمت را به همراه اصل و تصویر آن ارائه کنند.
ح) فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضائی که تعهد ۱۰ ساله نظام وظیفه دارند، باید تصویر تعهدنامه خود را ارائه کنند.
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