دستگاه قضایی رکن مهم تحقق عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی، پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، ضمن تشکر از زحمات محمد رزم، انتصاب حجت‌الاسلام حسینی را تبریک گفت و از سوابق روشن قضایی ایشان تقدیر کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی، آن را یکی از ارکان مهم تحقق عدالت و از پایه‌های قانون‌اساسی دانست و افزود: مردم زمانی احساس آرامش و امنیت می‌کنند که بدانند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و در اختلافات، مرجعی مطمئن برای احقاق حق وجود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر سنگینی مسئولیت در دستگاه قضایی گفت: تصمیم قاضی مستقیماً با حقوق، آبرو، مال و زندگی مردم ارتباط پیدا می‌کند و استقلال قاضی در چارچوب قانون، زمانی ارزشمند است که با سلامت و تقوای قضایی همراه باشد.

مردانی تاکید کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند قوانین با دقت اجرا شود و رسیدگی‌ها با سرعت و کیفیت مناسب انجام گیرد.

وی با بیان اینکه باید همکاری منسجم و مسئولانه‌ای میان دستگاه قضا، مجموعه اجرایی، نظامی، انتظامی و سایر ارکان حاکمیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: این همکاری زمانی برای مردم ارزشمند است که نتیجه آن را در زندگی خودشان ببینند و در کاهش مشکلات و باز شدن گره‌های سال‌های گذشته مؤثر واقع شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی استان در مقاطع حساس، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، در بحران تنش آبی، اغتشاشات دی‌ماه و جنگ نرم، تصمیمات به‌هنگام، قاطعیت در چارچوب قانون و همراهی مدبرانه دستگاه قضایی به ریاست جناب آقای دکتر رزم با نهادهای حافظ امنیت، نقش مهمی در حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آرامش روانی مردم ایفا کرد که شایسته تقدیر است.

مردانی با اعلام آمادگی کامل مدیریت استان چهارمحال و بختیاری برای همراهی با دستگاه قضایی، بر صیانت از حقوق عمومی، حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان در کنار مجموعه قضایی خواهد بود تا بتوانیم در مسیر برخورد بدون اغماض با مفاسد و پاسداری از حقوق عامه، با اقتدار گام برداریم.