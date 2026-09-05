به گزارش خبرگزاری مهر ، امید حسینی در تشریح مهمترین عملکردهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستان سرعین، اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاری و توسعه تنوع تاسیسات گردشگری از جمله مهمترین اقدامات در حوزه گردشگری سرعین بر اساس رویکرد اداره کل میراثفرهنگی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرعین افزود: طی یک سال گذشته افتتاح اولین پارک آبی استان در سرعین و افتتاح یک هتل چهار ستاره در کنار شروع عملیات اجرایی پروژههای جدید با سرمایهگذاری ۴ همتی، حرکت سرعین به سمت ارتقا سطح مراکز اقامتی و ایجاد تاسیسات متنوع با هدف افزایش ماندگاری مسافران را نشان میدهد.
وی افزود: اقدامات در حوزه گردشگری در شهرستان سرعین با پیگیری امور در سایر حوزهها همراه است و در این راستا احیای پایگاه ملی دستکندهای تاریخی کنزق به منظور حفظ جایگاه این اثر تاریخی و نقشآفرینی در جذب و ماندگاری گردشگران انجام شد.
حسینی با اشاره به اینکه سرعین ظرفیت ویژهای برای عرضه صنایعدستی دارد، ادامه داد: علاوه بر پیگیری برای ایجاد مرکز نمایشگاهی و فروشگاهی صنایعدستی در شهرستان سرعین که با همکاری و همراهی مسئولان شهرستانی و استانی همراه است، حمایت از صنعتگران شهرستان از جمله پرداخت تسهیلات به ۴۰ هنرمند، ایجاد سه رشته جدید جهت آموزش به هنرجوها و برگزاری نمایشگاه صنایعدستی از جمله اقدامات انجام یافته در حوزه صنایعدستی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرعین تصریح کرد: از ابتدای تابستان سال جاری بیش از ۴ میلیون گردشگر وارد شهرستان سرعین شده است و قرار گرفتن سرعین در صدر ترندهای گردشگری کشور نشاندهنده توسعه گردشگری در این شهرستان است.
نظر شما