اصفهان درمدیریت مصرف ازشعار عبورکند؛تأکید استاندار برراهکارهای عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: فرهنگ درست مصرف باید از سطح توصیه و برگزاری برنامه‌های مقطعی فراتر رفته و به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: اصفهان از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به پیشینه این استان در حوزه مدیریت شهری و محیط زیست، انتظار می‌رود در زمینه اصلاح الگوی مصرف نیز بتواند الگوهای عملی و قابل تعمیم ارائه کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیریت منابع تنها با برگزاری نشست و همایش محقق نمی‌شود، تصریح کرد: اصلاح رفتار مصرفی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، آموزش و ایجاد سازوکارهایی است که این فرهنگ را در زندگی روزمره مردم و همچنین ساختار اجرایی دستگاه‌ها نهادینه کند.

وی دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه پیشگام دانست و گفت: ادارات دولتی باید پیش از دیگر بخش‌ها الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند و توسعه مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری باید به صورت جدی دنبال شود.

جمالی‌نژاد بر تجهیز ساختمان‌های اداری به سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی تأکید کرد و افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند روشنایی و تهویه، نصب شیرآلات کاهنده مصرف آب و مدیریت دقیق تجهیزات پرمصرف می‌تواند میزان مصرف منابع را در دستگاه‌های اجرایی کاهش دهد.

وی همچنین تدوین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی الگوی مصرف دستگاه‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه مصرف منابع باید قابل سنجش باشد تا بتوان نقاط ضعف را شناسایی و فرآیندها را اصلاح کرد.

استاندار اصفهان توسعه خدمات الکترونیکی را یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف منابع عنوان کرد و گفت: گسترش کامل سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند مصرف کاغذ را به شکل محسوسی کاهش دهد و بخشی از فرآیندهای اداری را نیز تسهیل کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت مدیریت پسماند ادامه داد: تفکیک پسماند از مبدأ باید تقویت شود و حمایت از سامانه‌های هوشمند جمع‌آوری پسماند و ارتقای آموزش‌های عمومی و اداری برای کاهش تولید پسماند ضروری است.

وی کاهش استفاده از ظروف یک‌بارمصرف را نیز نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و بر استفاده بیشتر از جایگزین‌های سازگار با محیط زیست در زندگی روزمره تأکید کرد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت بهینه‌سازی تجهیزات پرمصرف تأکید کرد و گفت: جایگزینی موتورهای الکتریکی پربازده و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های خانگی، صنعتی و اداری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف بدون تغییر رفتارهای روزمره امکان‌پذیر نیست و استفاده از اقلامی مانند کیسه‌های پارچه‌ای و زنبیل در خریدهای روزانه می‌تواند بخشی از این تغییر فرهنگی باشد.

جمالی‌نژاد در پایان با قدردانی از اقدامات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در این زمینه، بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های دولتی، نهادها و بخش خصوصی برای حفاظت از منابع و سرمایه‌های ملی استان تأکید کرد.

بهره‌وری باید به پروژه‌های مشخص و زمان‌دار تبدیل شود

مهران فاطمی، مشاور عالی استاندار اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: موضوعاتی مانند اصلاح فرهنگ مصرف و اجرای طرح‌های مدیریت منابع، در نهایت باید در چارچوب ارتقای بهره‌وری دنبال شود.

وی افزود: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور باید از مسیر افزایش بهره‌وری محقق شود و این موضوع در شرایط جنگ و پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به شرایط منابع حیاتی استان تصریح کرد: اصفهان امروز با یکی از دشوارترین شرایط تاریخی خود در حوزه منابع آب، خاک و انرژی مواجه است و عبور از این وضعیت به تصمیم‌های دقیق و اقدامات هدفمند نیاز دارد.

فاطمی ادامه داد: نمی‌توان با طرح موضوعات کلی و برگزاری جلسات متعدد انتظار حل ناترازی‌های موجود را داشت؛ بلکه باید برای هر مسئله، پروژه مشخصی تعریف شود که هدف، متولی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی روشنی داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت کارشناسان، نخبگان و فعالان بخش خصوصی، جلسات تخصصی و کارشناسی را برای شناسایی مسائل اصلی استان برگزار و مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه بهره‌وری را تدوین کند.

فاطمی همچنین بر ضرورت تعریف پروژه‌های اصلی و پشتیبان تأکید کرد و گفت: هر پروژه باید متولی مشخص و جدول زمان‌بندی دقیق داشته باشد تا طرح‌ها در فرآیند اجرا متوقف نشوند و تجربه معطل ماندن برخی پروژه‌های مهم، از جمله طرح‌های حوزه آب، تکرار نشود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، همکاری دولت و بخش خصوصی و پیگیری مستمر مصوبات می‌تواند مسیر ارتقای بهره‌وری و کاهش ناترازی‌های استان را هموار کند.

مشاور عالی استاندار اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری این هم‌افزایی و تبدیل تصمیمات به پروژه‌های اجرایی، زمینه برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و مدیریت چالش‌های منابع در استان اصفهان فراهم شود.

انحلال شوراهای موازی آب اصفهان؛ ستاد سازگاری با کم‌آبی مرجع رسمی مدیریت منابع است

علیرضا قاری‌قرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و آبی استان، بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتخاذ رویکردی علمی و منطقی در مدیریت این منابع تأکید کرد. وی تشکیل شوراهای متعدد و موازی در حوزه آب را مانعی برای توسعه پایدار و تضعیف‌کننده وظایف دستگاه‌های متولی قانونی دانست.

قاری‌قرآن با بیان اینکه تصمیمات کلان در حوزه‌های توسعه شهری، فضای سبز و کشاورزی نیازمند تدوین روش‌های جامع و کم‌خطر توسط مراجع قانونی است، بر استفاده از ظرفیت ساختارهای موجود مانند «ستاد سازگاری با کم‌آبی» تأکید ورزید.

وی در تشریح وضعیت موجود، به تولید بیش از ۷۵۰۰ لیتر بر ثانیه پساب در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: در حالی که حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب برای فضای سبز مورد نیاز است، سهم فعلی استفاده از پساب تنها ۶۵۰ لیتر بر ثانیه است. هدف‌گذاری ما رساندن این سهم به یک لیتر بر ثانیه است.

معاون استاندار افزود: عدم بازچرخانی کامل این حجم از پساب پایدار و هدایت آن به بخش‌های مختلف، نه‌تنها تصمیمات بهداشتی گذشته را نقض می‌کند، بلکه فرصت تامین سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب پایدار برای بخش‌هایی نظیر کشاورزی را از بین می‌برد.

قاری‌قرآن با تأکید بر اینکه پدیده‌های محیطی و شهری با مطالعات دقیق و مدیریت علمی کاملاً قابل کنترل هستند، راهکار اصلی را نه تشکیل شوراهای جدید، بلکه پاسخگویی و گزارش‌دهی منظم و دقیق «ستاد سازگاری با کم‌آبی» به عنوان مرجع قانونی کنترل منابع و مصرف آب به شورای گفتگو دانست.

وی تصریح کرد: این امر به پایش دقیق‌تر برنامه‌ها و ایجاد اطمینان‌خاطر برای فعالان اقتصادی و شهروندان کمک خواهد کرد.