به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی «یکشنبه‌های تاریخی»، نشست «به تاریخ، جان‌ها فروغ افکنند» را با موضوع «لالایی‌های بومی کرمانشاه» برگزار می‌کند.

این نشست روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این نشست، بلوار مصطفی امامی، کتابخانه عمومی امیرکبیر و سالن جلسات «استاد محبت» اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای حضور مجازی در این نشست نیز می‌توانند از طریق بستر اسکای‌روم و لینک اعلام‌شده از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این برنامه شرکت کنند.

سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های تاریخی» با هدف پرداختن به موضوعات تاریخی و فرهنگی و توجه به میراث فرهنگی و هویتی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.