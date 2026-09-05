آمادگی ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس جدید در کرج برای شروع سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، امروز در در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان، از نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس خبر داد و اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه بخش مهمی از شخصیت و هویت دانشآموزان در این محیط شکل میگیرد.
وی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی باید از دوران مدرسه به نسل جدید منتقل شود.
آمادگی ۱۳ مدرسه برای بهرهبرداری
فرماندار ویژه کرج با اشاره به آمادهسازی مدارس گفت: ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس آماده بهرهبرداری است.
وی تأکید کرد: با افتتاح این فضاها، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان پاسخ داده میشود.
مهرور بر فراهم کردن محیطی ایمن و سالم برای دانشآموزان تأکید کرد و گفت: وضعیت بوفهها، آبخوریها و استاندارد بودن تجهیزات باید جدی گرفته شود.
وی افزود: توجه به سلامت دانشآموزان امروز از بسیاری از مشکلات جسمی در آینده جلوگیری میکند.
بررسی تخصصی مسائل آموزش استثنایی
معاون استاندار البرز بر بررسی هزینه خدمات آموزشی و رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد.
وی گفت: مشکلات این حوزه باید به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
شناسایی محلهمحور افراد محروم از سواد
مهرور شناسایی افراد بازمانده از سواد را به صورت محلهمحور ضروری دانست.
وی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت محلات باید زمینه پیوستن این افراد به چرخه آموزش فراهم شود.
فرماندار ویژه کرج با اشاره به در پیش بودن روز کرج گفت: دانشآموزان باید با تاریخ، فرهنگ و ظرفیتهای شهرستان آشنا شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه پرورشی و فرهنگی، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
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