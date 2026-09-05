آمادگی ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس جدید در کرج برای شروع سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، امروز در در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان، از نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس خبر داد و اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه بخش مهمی از شخصیت و هویت دانش‌آموزان در این محیط شکل می‌گیرد.

وی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی باید از دوران مدرسه به نسل جدید منتقل شود.

آمادگی ۱۳ مدرسه برای بهره‌برداری

فرماندار ویژه کرج با اشاره به آماده‌سازی مدارس گفت: ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس آماده بهره‌برداری است.

وی تأکید کرد: با افتتاح این فضاها، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان پاسخ داده می‌شود.

مهرور بر فراهم کردن محیطی ایمن و سالم برای دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: وضعیت بوفه‌ها، آبخوری‌ها و استاندارد بودن تجهیزات باید جدی گرفته شود.

وی افزود: توجه به سلامت دانش‌آموزان امروز از بسیاری از مشکلات جسمی در آینده جلوگیری می‌کند.

بررسی تخصصی مسائل آموزش استثنایی

معاون استاندار البرز بر بررسی هزینه خدمات آموزشی و رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد.

وی گفت: مشکلات این حوزه باید به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

شناسایی محله‌محور افراد محروم از سواد

مهرور شناسایی افراد بازمانده از سواد را به صورت محله‌محور ضروری دانست.

وی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت محلات باید زمینه پیوستن این افراد به چرخه آموزش فراهم شود.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به در پیش بودن روز کرج گفت: دانش‌آموزان باید با تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های شهرستان آشنا شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پرورشی و فرهنگی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.