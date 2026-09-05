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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

آمادگی ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس جدید در کرج برای شروع سال تحصیلی جدید

آمادگی ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس جدید در کرج برای شروع سال تحصیلی جدید

کرج _ فرماندار کرج خبر داد: امسال زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته می‌شود و فرهنگ مسئولیت‌پذیری و هویت ملی باید از دوران مدرسه به نسل جدید منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، امروز در در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان، از نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس خبر داد و اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه بخش مهمی از شخصیت و هویت دانش‌آموزان در این محیط شکل می‌گیرد.

وی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی باید از دوران مدرسه به نسل جدید منتقل شود.

آمادگی ۱۳ مدرسه برای بهره‌برداری

فرماندار ویژه کرج با اشاره به آماده‌سازی مدارس گفت: ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس آماده بهره‌برداری است.

وی تأکید کرد: با افتتاح این فضاها، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان پاسخ داده می‌شود.

مهرور بر فراهم کردن محیطی ایمن و سالم برای دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: وضعیت بوفه‌ها، آبخوری‌ها و استاندارد بودن تجهیزات باید جدی گرفته شود.

وی افزود: توجه به سلامت دانش‌آموزان امروز از بسیاری از مشکلات جسمی در آینده جلوگیری می‌کند.

بررسی تخصصی مسائل آموزش استثنایی

معاون استاندار البرز بر بررسی هزینه خدمات آموزشی و رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد.

وی گفت: مشکلات این حوزه باید به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

شناسایی محله‌محور افراد محروم از سواد

مهرور شناسایی افراد بازمانده از سواد را به صورت محله‌محور ضروری دانست.

وی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت محلات باید زمینه پیوستن این افراد به چرخه آموزش فراهم شود.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به در پیش بودن روز کرج گفت: دانش‌آموزان باید با تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های شهرستان آشنا شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پرورشی و فرهنگی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

کد مطلب 6938093

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