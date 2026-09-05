مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۳۶ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه شدت وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد و در ساعات عصر وزش باد شدید گاهی خیزش گردوخاک دور از انتظار است.