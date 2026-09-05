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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تداوم روند افزایشی دما در اصفهان؛ وزش باد شدت می‌گیرد

تداوم روند افزایشی دما در اصفهان؛ وزش باد شدت می‌گیرد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از تداوم روند افزایش دما در سطح استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۳۶ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه شدت وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد و در ساعات عصر وزش باد شدید گاهی خیزش گردوخاک دور از انتظار است.

کد مطلب 6938112

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