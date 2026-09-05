به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان بوشهر با اشاره به آغاز این سرشماری در سال جاری، اظهار داشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه یکی از مهمترین زیرساختهای تصمیمگیری، برنامهریزی و سیاستگذاری در کشور و استان به شمار میرود.
وی افزود: هر اندازه اطلاعات مربوط به جمعیت، خانوار، مسکن، محل سکونت و سایر دادههای مرتبط دقیقتر و بهروزتر باشد، تصمیمات در حوزههای مختلف نیز هدفمندتر، دقیقتر و اثربخشتر خواهد بود.
گذار از سرشماری سنتی به نظام ثبتیمبنا
استاندار بوشهر با اشاره به تغییر رویکرد در سرشماری سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این سرشماری از یک جهت تحول مهمی در نظام آماری کشور محسوب میشود، چراکه رویکرد ثبتیمبنا جایگزین بخش مهمی از روشهای سنتی جمعآوری اطلاعات شده و اتکای بیشتری بر دادههای موجود در دستگاههای اجرایی و پایگاههای ثبتی دارد.
زارع تصریح کرد: با توجه به این تغییر رویکرد، کیفیت اطلاعاتی که در سامانههای دستگاههای اجرایی ثبت میشود، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و لازم است دستگاهها نسبت به صحت و بهروز بودن دادههای خود حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ثبتیمبنا میتواند ضمن کاهش مراجعه گسترده مأموران و کاهش بار پاسخگویی مردم، فرآیند جمعآوری اطلاعات را دقیقتر و کارآمدتر کند، اما در عین حال آگاهی و همکاری مردم برای تکمیل و اصلاح اطلاعات همچنان ضروری است.
بسیج ظرفیتهای بوشهر برای مشارکت مردم
استاندار بوشهر بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای استان برای اطلاعرسانی و همراه کردن مردم با سرشماری تأکید کرد و گفت: رسانههای استان، صداوسیما، فضای مجازی، ائمه جمعه، دهیاران، شوراهای اسلامی، تشکلهای اجتماعی و دیگر ظرفیتهای فرهنگی باید در اطلاعرسانی و فرهنگسازی این طرح مشارکت کنند.
وی ادامه داد: مشارکت عمومی و ارائه اطلاعات صحیح، به تصمیمگیران کمک میکند تصویری واقعیتر از وضعیت جمعیت، خانوارها، سکونتگاهها و نیازهای استان داشته باشند.
زارع با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی استان بوشهر گفت: پراکندگی سکونتگاهها، مناطق روستایی، شهرهای ساحلی، جزایر و همچنین تحولات جمعیتی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، ضرورت توجه ویژه به دقت مکانی اطلاعات در بوشهر را افزایش داده است.
صحت اطلاعات مهمتر از حجم دادههاست
استاندار بوشهر با تأکید بر شاخصهای کیفی اطلاعات اظهار داشت: در سرشماری ثبتیمبنا صرفاً حجم اطلاعات اهمیت ندارد، بلکه صحت، کامل بودن، بهروز بودن و قابلیت اتصال و تطبیق دادهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی از دستگاههای اجرایی استان خواست اطلاعات موجود در سامانههای خود را به صورت دقیق بررسی کنند تا میزان انطباق این دادهها با واقعیت میدانی مشخص شود و برای رفع مغایرتهای احتمالی برنامهریزی لازم صورت گیرد.
زارع تأکید کرد: همکاری همه دستگاهها و مشارکت آگاهانه مردم میتواند زمینه اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن را فراهم کرده و در نهایت به برنامهریزی بهتر برای آینده استان بوشهر منجر شود.
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