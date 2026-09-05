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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

دستگیری ۳ قاچاقچی سلاح غیرمجاز در دورود

دستگیری ۳ قاچاقچی سلاح غیرمجاز در دورود

دورود - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سه قاچاقچی سلاح غیرمجاز در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، پلیس امنیت عمومی شهرستان دورود از فعالیت یک باند سه‌نفره که در یکی از روستاهای اطراف شهرستان به خریدوفروش سلاح و مهمات غیرمجاز مشغول بودند، مطلع شد که موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی کامل و اقدامات عملیاتی دقیق و پس از هماهنگی قضائی، مأموران موفق شدند در جریان این عملیات هفت قبضه سلاح جنگی (کلت کمری)، دوقبضه سلاح شکاری و ۵۵ فشنگ را کشف و سه متهم دست‌اندرکار این باند را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با بیان اینکه متهمان به همراه سلاح‌های کشف‌شده تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: مأموران انتظامی بااقتدار کامل، با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم بزند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6938315

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