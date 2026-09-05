به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت و در پایان هفته به دلیل تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و نگرانی از اختلال بیشتر در مسیرهای عرضه نفت خاورمیانه، بزرگ‌ترین رشد هفتگی خود از اواسط ژوئیه را ثبت کرد.

بهای نفت برنت در پایان معاملات روز جمعه با افزایش همراه شد و در سطح ۹۶.۲۸ دلار در هر بشکه قرار گرفت. برنت طی هفته ۷.۶ درصد افزایش یافت. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رسیدن به ۹۱.۴۸ دلار در هر بشکه، نزدیک به ۱۰ درصد در هفته رشد کرد.

افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که درگیری میان آمریکا و ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و بازار نسبت به احتمال اختلال طولانی‌تر در عرضه نفت و تردد نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس نگران است.

بر اساس داده‌های مورد استناد رویترز، جریان نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از سطح معمول قرار دارد. روز پنجشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا از این مسیر عبور کردند، در حالی که میانگین ۱۰ روزه عبور کشتی‌ها ۱۵ فروند بوده است. پیش از آغاز درگیری‌ها، به‌طور معمول حدود ۱۲۵ کشتی تجاری در روز از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

بازار همچنین تحت تأثیر حملات به پالایشگاه‌های روسیه و کاهش عرضه فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است. هم‌زمان افزایش تقاضای داخلی برای سوخت در آمریکا، به‌ویژه در بخش کشاورزی و با نزدیک شدن فصل گرما و سرما، فشار بیشتری بر بازار فرآورده‌ها وارد کرده است.

قیمت گازوئیل آمریکا نیز به رکورد جدیدی رسید. رویترز گزارش داده که قیمت گازوئیل به حدود ۵.۸۵ دلار در هر گالن رسیده است؛ سطحی که از رکوردهای قبلی نیز فراتر رفته است. افزایش قیمت گازوئیل در کنار رشد قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی و کالاهای مصرفی را تشدید کرده است.

تحلیلگران بازار نفت نیز در واکنش به تداوم اختلال در عرضه، پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت را افزایش داده‌اند. سیتی و ANZ از جمله مؤسساتی هستند که برآوردهای خود از قیمت برنت را به دلیل طولانی شدن اختلالات عرضه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالا برده‌اند.

با این حال، افزایش تولید برخی کشورهای منطقه تا حدی از شدت نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه کاسته است. عراق در ماه اوت صادرات نفت خود را افزایش داد و این مسئله نشان داد که بخشی از تولید منطقه همچنان امکان ورود به بازار جهانی را دارد.

با وجود این، بازار همچنان تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد و معامله‌گران با توجه به ادامه درگیری میان آمریکا و ایران، احتمال اختلال طولانی‌تر در عرضه انرژی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.

افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داده که رشد هزینه انرژی می‌تواند فشارهای تورمی در اقتصادهای بزرگ را افزایش دهد.

رویترز گزارش داده است که رشد قیمت انرژی همچنین به افزایش بازده اوراق قرضه دولت آمریکا منجر شده و نگرانی‌هایی درباره رشد اقتصادی و مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو ایجاد کرده است.