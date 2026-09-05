به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی استان به کشت ارقام مختلف انگور اختصاص دارد که سالانه حدود ۴۵ هزار تن محصول از آن برداشت میشود.
وی با اشاره به جایگاه استان در کشور، افزود: سطح باغات انگور کشور حدود ۳۰۰ هزار هکتار با تولید ۳.۵ میلیون تن است و لرستان یک و یکدهم درصد تاکستانهای کشور و حدود یک و نیم درصد از تولید انگور کل کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: میانگین عملکرد انگور در استان ۱۲.۵ تن در هکتار است که حدود یک و نیمتن بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
بیرانوند، تأکید کرد: باغات انگور حدود ۱۱.۵ درصد از سطح کل باغات استان را پوشش میدهند و این محصول جایگاه مهمی در اقتصاد باغبانی لرستان دارد.
وی با بیان اینکه حدود چهارهزار بهرهبردار در بخش تولید انگور فعالیت میکنند، تصریح کرد: این محصول بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی کرده است.
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