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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

کفاش: لوله‌کش متخلف به پرداخت ۴ میلیارد محکوم شد

کفاش: لوله‌کش متخلف به پرداخت ۴ میلیارد محکوم شد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از محکومیت یک لوله‌کش متخلف به پرداخت چهار میلیاردجریمه نقدی و جبران خسارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش از محکومیت یک لوله‌کش متخلف در حوزه خدمات لوله‌کشی ساختمان خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده این فرد متخلف در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد و شعبه با توجه به بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلیل قانونی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: متخلف علاوه بر پرداخت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال به‌عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی محکوم شد که مجموعاً چهار میلیارد ریال می‌شود.

کفاش با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده، تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف شهرستان بجنورد، گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6938354

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