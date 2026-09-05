پیرغلامان ورزش پیشگامان ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا زراعی عصر شنبه در همایش تجلیل از ذاکران و پیرغلامان اهل‌بیت (ع) جامعه ورزش خراسان رضوی در تربت حیدریه ضمن تقدیر از جایگاه معنوی پیشکسوتان ورزشی اظهار کرد: بسیاری از پیرغلامانی که امروز در تربت‌حیدریه تجلیل می‌شوند، مربیان و چهره‌های خوش‌نام ورزشی هستند که در کنار سال‌ها فعالیت در عرصه ورزش، عمر خود را در مسیر مداحی و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) صرف کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تجلیل از این بزرگان را قدردانی کوچکی از سال‌ها زحمت بی‌منت آنان خواند و افزود: این پیشکسوتان گران‌قدر می‌توانند الگوی شایسته‌ای برای نسل جوان و نوجوان ورزشکار باشند تا با انگیزه و همت بالا، در میادین ورزشی و عرصه‌های فرهنگی خوش بدرخشند.

وی در ادامه، پیرغلامان و ذاکران اهل‌بیت (ع) را یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای توسعه فرهنگ پهلوانی و ترویج ورزش همگانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: جامعه ورزش و جوانان ایران علاوه بر افتخارآفرینی‌های قهرمانی، در میادین معنوی، ارزش‌های اسلامی و دفاع مقدس نیز همواره پیشگام و مایه افتخار بوده است.

زارعی با بیان اینکه در ۱۸۲ شب مقاومت، جامعه ورزش دوشادوش مردم در میدان حضور داشتند، خاطرنشان کرد: وظیفه دستگاه ورزش و جوانان است که با معرفی شایسته این ظرفیت‌ها و چهره‌های ارزشمند، فضای ورزش را بیش از پیش به اخلاق، مرام پهلوانی و ارزش‌های علوی متصل کند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از مقام شامخ پیرغلامان، ذاکران اهل‌بیت (ع) و پیشکسوتان برتر جامعه ورزش استان تجلیل شد.