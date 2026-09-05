بیش از ۲ همت قرارداد فناورانه در اینوتکس ۲۰۲۶ امضا شد

به گزارش خبرنگارمهر، سجاد رجبی، دبیر پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری، در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه اینوتکس۲۰۲۶ با تشریح آمار این دوره از نمایشگاه اظهار کرد: امسال بیش از ۹ هزار بازدیدکننده در نمایشگاه حضور داشتند و در بخش غرفهداران، میزبان ۲۷۰ غرفهدار و مشارکتکننده بودیم که عمده آنها از شرکتهای نوپا و استارتآپی بودند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۸۰ استارتآپ و شرکت نوپا حضور داشتند و در بخش شرکتهای دانشبنیان نیز ۵۰ شرکت حضور داشتند که در مجموع تعداد مشارکتکنندگان به ۲۷۰ مجموعه رسید.
رجبی درباره قراردادها و سرمایهگذاریهای انجامشده در این دوره از نمایشگاه گفت: در مجموع، در بخش قراردادها و سرمایهگذاری، بیش از ۲ همت قرارداد در حاشیه نمایشگاه امضا شد که این رقم در قالب ۶۵ قرارداد و تفاهمنامه به ثبت رسید و عمده این موارد در قالب قرارداد و ارقام قطعی بود.
وی ادامه داد: بیش از هزار جلسه B۲B در این نمایشگاه رصد شد. تعداد جلسات برگزارشده طبیعتاً بیش از این میزان بود، اما هزار جلسه در فرآیند رصد قرار گرفت.
دبیر پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری عنوان کرد: در نمایشگاه امسال ۲۰ رویداد در بخشهای مختلف برگزار شد و ۱۶۰ سخنران و پنلیست در این بخشها به ارائه دیدگاهها و بیان موضوعات تخصصی پرداختند.
رجبی افزود: همچنین ۱۰۰ سرمایهگذار حقیقی و حقوقی از نمایشگاه بازدید کردند و درباره طرحهای مختلف حاضر در بخشهای گوناگون نمایشگاه، جلسات سرمایهگذاری برگزار کردند و به بررسی فرصتهای سرمایهگذاری پرداختند.
وی درباره بخش استارتآپی اینوتکس گفت: در بخش استارتآپی، رقابتهای اینوتکس پیچ بهعنوان رقابتهای ملی استارتآپی در هفت استان برگزار شد.
دبیر پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری خاطرنشان کرد: تیمهای حاضر در این رقابتها از میان بیش از ۷۵۰ شرکت و استارتآپ در استانهای مختلف انتخاب شدند و در نمایشگاه حضور یافتند.
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