معاون استاندار تهران: مردم نگران تأمین مایحتاج ضروری خود نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، روز شنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی چند منظوره شهدای جنگ رمضان در اسلامشهر، با اشاره به افتتاح ۱۳۷ پروژه با اعتباری بالغ بر سه و نیم همت در سطح شهرستان، این دستاورد را نشانه انسجام مدیریتی دانست و افزود: علیرغم لحن و ادبیات خصمانه دشمن و در اوج تحریمها مدیران ما خود را ملزم به ارائه خدمت میدانند و مردم نیز محکمتر از گذشته در میادین حاضر هستند.
عسگری با اشاره به مصوبات سفر استاندار تهران به اسلامشهر، از اجرای بخش قابلتوجهی از این مصوبات خبر داد و تصریح کرد: در شورای برنامهریزی استان، برخلاف گذشته که توزیع اعتبارات بدون نظارت دقیق انجام میشد، امروز برای تکتک پروژهها وقت گذاشته و نظر کارشناسی داده میشود تا ریالی از بیتالمال در این شرایط حساس، نابجا یا پرهزینه مصرف نشود.
وی با اشاره به تحرک خوب صورتگرفته در حوزههای آموزشی و بهداشتی، تأکید کرد: در حوزه ارتقای سرانه آموزشی، نقش مدیران بسیار ممتاز بوده و در حوزه سلامت نیز بیمارستان شهرستان بهزودی افتتاح میشود و به ظرفیتهای درمانی کمک شایانی خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران مهمترین اقدام در دست اجرا در حوزه اقتصادی استان را ساماندهی لکههای صنعتی عنوان و تأکید کرد: در استان تهران برای ۳۸ لکه صنعتی برنامهریزی کردهایم که ۵ مورد از آنها در اسلامشهر طی یکی دو سال آینده به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.
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