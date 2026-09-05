۱۸۸ مدرسه لرستان به فیبر نوری متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه دیدار با مدیرکل مخابرات لرستان، ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه اتصال مدارس به فیبر نوری، بر پیگیری سازوکارهای لازم برای تسریع این فرایند و تقویت زیرساخت‌های فناوری در فضاهای آموزشی تأکید کرد.

وی گفت: در این نشست، روند پیشرفت پروژه اتصال مدارس به فیبر نوری از آغاز اجرا مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در عملیاتی‌شدن این طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، مخابرات لرستان متعهد به اتصال سه هزار و ۲۰ مدرسه استان به شبکه فیبر نوری شده است که تاکنون ۱۸۸ مدرسه به این زیرساخت ارتباطی متصل شده‌اند، اقدامی که طبق اعلام مسئولان حاضر در جلسه، این استان را در جمع هفت استان پیشرو کشور در اجرای این پروژه قرار داده است.

سهرابی از آمادگی مخابرات لرستان برای اتصال ادارات آموزش‌وپرورش استان به فیبر نوری اختصاصی، پیگیری وضعیت اتصال اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان به این شبکه، بررسی مصوبات تفاهم‌نامه میان مخابرات کشور و وزارت آموزش‌وپرورش و ارائه خدمات فیبر نوری برای همکاران اداری متقاضی خبر داد.