بناهای تاریخی بندرعباس با هدف رونق گردشگری، ساماندهی و احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در بازدید از بناهای تاریخی شهر بندرعباس افزود: در راستای صیانت از میراث ارزشمند شهر بندرعباس و آماده‌سازی هرچه بهتر فضاهای تاریخی برای حضور گردشگران، بازدید میدانی از تعدادی از بناهای شاخص این شهر انجام شد، تا وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید از معبد هندوهای بندرعباس افزود: این بنای تاریخی به‌عنوان یکی از نمادهای هویتی شهر، نیازمند مراقبت مستمر و ساماندهی محیط پیرامونی است تا ضمن حفظ اصالت معماری، شرایط مناسبی برای بازدید گردشگران فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به وضعیت موزه مردم‌شناسی خلیج فارس نیز اظهار کرد: این مجموعه نقش مهمی در معرفی فرهنگ و آیین‌های بومی هرمزگان دارد و ارتقای کیفیت خدمات، به‌روزرسانی محتوای نمایشی و تقویت برنامه‌های فرهنگی آن از اولویت‌های اداره کل است.

شهرزاد با اشاره به وضعیت حمام گله‌داری بندرعباس افزود: این بنای ارزشمند تاریخی ساماندهی شده و به یک مکان فرهنگی و تاریخی پویا تبدیل شده است که می‌تواند میزبان رویدادها و برنامه‌های فرهنگی متنوع باشد و نقش مهمی در تقویت گردشگری شهری ایفا کند.

وی بیان کرد: صیانت اصولی از این بنای مذهبی و تاریخی و توجه به اصالت معماری آن، در کنار ساماندهی فضای اطراف، از جمله اولویت‌های اداره‌کل در بافت تاریخی بندرعباس است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تصریح کرد: رویکرد اداره‌کل، حفاظت هوشمندانه از میراث‌فرهنگی در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری است تا بناهای تاریخی بندرعباس در شأن مردم استان و شایسته میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی باشند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین در نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور بین‌الملل استانداری، شهردار لافت، معاونان اداره‌کل و جمعی از مشاوران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه میراث تاریخی و گردشگری، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تاکید کرد.

شهرزاد افزود: استان هرمزگان از تنوع کم‌نظیری در حوزه میراث تاریخی، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های دریامحور برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این پتانسیل‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه استان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و گردشگری باید از حالت مقطعی خارج شود و با برنامه‌ریزی راهبردی و پیوست رسانه‌ای، به برندهای ماندگار ملی و بین‌المللی تبدیل شود، زیرا این رویدادها ضمن تقویت هویت بومی، به رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان کمک می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به وظیفه حاکمیتی صیانت از میراث فرهنگی، مرمت و ساماندهی پل تاریخی «لاتیدان» را از اولویت‌های اداره‌کل دانست و افزود: این اثر ارزشمند، از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به محور گردشگری فرهنگی برخوردار است و باید با نگاهی جامع در زمینه مرمت، ساماندهی محیط پیرامونی و تعریف کاربری‌های گردشگری مناسب مورد توجه قرار گیرد.

شهرزاد با تاکید بر توسعه گردشگری خارجی بیان کرد: تعامل سازنده با کشورهای همسایه، به‌ویژه حوزه خلیج‌فارس، می‌تواند مسیر جذب گردشگران بین‌المللی را هموار کند و در این راستا، برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری با همکاری معاونت امور بین‌الملل استانداری در دستور کار قرار دارد.

وی نقش رسانه و تولید محتوای حرفه‌ای در معرفی جاذبه‌های استان را مهم دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت تاثیرگذاران فضای مجازی و روایتگری خلاق از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و آیینی، می‌تواند تصویر هرمزگان را در سطح جهانی ارتقا دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازآفرینی شهری اظهار کرد: احیای بافت‌های تاریخی و حفظ هویت معماری شهرها، بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار گردشگری است که با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و مشارکت بخش خصوصی، به بهبود زندگی شهروندان و افزایش جذابیت مقصدهای گردشگری منجر می‌شود.

شهرزاد گفت: تحقق اهداف حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیازمند همدلی، برنامه‌محوری و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان آماده است تا با رویکردی تعاملی، مسیر توسعه متوازن و پایدار استان را دنبال کند.