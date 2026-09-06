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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

تصویب ۲۳۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در همدان

تصویب ۲۳۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در همدان

همدان-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از تصویب ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیون دلار در این استان طی فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی صبح یکشنبه در کارگروه اقتصادی با اشاره به بهبود شاخص‌های جذب سرمایه در همدان اظهار کرد: مجموع سرمایه‌گذاری مصوب در ۱۵ طرح سرمایه گذاری خارجی جدید ۲۳۰ میلیون و ۵۶۲ هزار دلار برآورد شده که گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی استان محسوب می‌شود.

وی در مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دوره پیش از آن افزود: پیش از این ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱۴ میلیون و ۶۱۸ هزار دلار در استان به تصویب رسیده بود که برای یک هزار و ۹۴۵ نفر فرصت شغلی ایجاد کرد و روند جذب سرمایه در دولت کنونی شتاب قابل‌توجهی داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح پراکندگی جغرافیایی طرح‌ها تصریح کرد: ۷۲ درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب استان در شهرستان همدان متمرکز شده و شهرستان‌های اسدآباد با ۱۵ درصد، ملایر با هفت درصد، کبودرآهنگ با سه درصد و بهار با ۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پیمانی در خصوص مبدا سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: کشور ترکیه با اختصاص ۶۷ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌ها پیشتاز است و پس از آن سرمایه‌گذارانی از امارات متحده عربی (با ۶ درصد، چین با ۲ درصد و کره جنوبی ۲ درصد سهم‌های بعدی را در اختیار دارند.

وی با اشاره به تنوع حوزه‌های فعالیت این طرح‌ها بیان کرد: پروژه‌های مصوب در بخش‌های متنوع اقتصادی از جمله تولید انواع کود شیمیایی، کنسانتره آهن، صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعه‌سازی و تولید لوازم یدکی خودرو، تولید پنل‌های خورشیدی، ریخته‌گری فولاد، تولید خمیر الکترود گرافیتی، صنایع سرامیک و همچنین احداث باغ‌ویلا تعریف شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: رشد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان علاوه بر تایید ظرفیت‌های بالای تولیدی نشان‌دهنده افزایش جذابیت این استان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

کد مطلب 6938730

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