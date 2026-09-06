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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

عزیزی: سارق حرفه‌ای موتور کولر در شیروان دستگیر شد

عزیزی: سارق حرفه‌ای موتور کولر در شیروان دستگیر شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای موتور کولرهای آبی و کشف اموال مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت موتور کولرهای آبی در نقاط مختلف شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۲ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: متهم در تحقیقات پلیس به سرقت موتور کولرهای آبی از منازل شهروندان شیروانی اعتراف کرد و مشخص شد برای سرقت از شهرهای اطراف به این شهرستان مراجعه می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: سارق پس از تشکیل پرونده، به همراه اموال مسروقه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6939247

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