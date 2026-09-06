به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت موتور کولرهای آبی در نقاط مختلف شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۲ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: متهم در تحقیقات پلیس به سرقت موتور کولرهای آبی از منازل شهروندان شیروانی اعتراف کرد و مشخص شد برای سرقت از شهرهای اطراف به این شهرستان مراجعه می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: سارق پس از تشکیل پرونده، به همراه اموال مسروقه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.