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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش بادهای شمالی - شرقی و نفوذ توده هوای نسبتاً سرد خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش بادهای شمالی - شرقی (خزری) و نفوذ توده هوای نسبتاً سرد، گاهی همراه با تشدید ناپایداری‌های فصلی و محلی، از بعدازظهر و عصر یکشنبه ۱۵ شهریور تا اواخر وقت سه‌شنبه ۱۷ شهریور در همه مناطق استان به‌ویژه نوار شرقی استان خبر داد.

طبق این هشدار، وزش باد تند تا نسبتاً شدید به‌ویژه در روز دوشنبه، بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، رخداد مه از عصر دوشنبه تا قبل از ظهر چهارشنبه به‌ویژه در نوار شرقی استان و دشت اردبیل و کاهش محسوس بیشینه دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌ویژه در مناطق مرکزی استان مورد انتظار است.

همچنین احتمال اختلال در ترددهای جاده‌ای به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید به‌ویژه در نوار شرقی استان، احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی و باغی و احتمال رخداد سیلاب ناگهانی در نواحی مستعد استان از آثار این وضعیت جوی پیش‌بینی می‌شود.

در این راستا، به مردم عزیز توصیه می‌شود در ترددهای بین‌شهری به‌ویژه در گردنه‌های حیران و الماس احتیاط کرده و نسبت به مدیریت دما و رطوبت در واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی برای برداشت محصولات کشاورزی و باغی به‌ویژه انگور و سیب‌زمینی و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی در بخش‌های کشاورزی، امور عشایر و گردشگری اقدام کنند.

کد مطلب 6938820

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