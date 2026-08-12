اجرای شبکه توزیع آب در مسیر زائران پیاده رضوی در دستور کار وزارت نیرو 

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب مرادی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی تأمین آب و برق مراسم دهه پایانی ماه صفر در مشهد ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله، امام حسن و امام رضا علیهم السلام و تسلیت شهادت ناباورانه رهبری ایران اسلامی، اظهار کرد: خراسان رضوی همیشه در تمامی مسائل پیشگام بوده و اقدامات انجام شده توسط شرکت های آب و برق خراسان رضوی الگویی برای تمام کشور است.

وی افزود: اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب در دهه پایانی ماه صفر را بسیار کامل برشمرد و افزود: ان شاءالله بتوانیم در ستاد اربعین هم از این اقدامات و ابتکارات بهره مند شویم.

وی همچنین اجرای شبکه توزیع آب در مسیر مُلک آباد و ایجاد قرارگاه آب و برق در مرز دوغارون را از مهمترین برنامه های وزارت نیرو برای ایام دهه پایانی ماه صفر در سال آینده عنوان کرد و گفت: با توجه به سیل جمعیتی که در دهه ی پایان ماه صفر، عازم مشهد می شوند، لازم است در سال‌های آینده برنامه ریزی جامعی را در وزارت نیرو برای مشهد انجام دهیم.

در ادامه حجت اله غلامعلی، دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در مراسم اربعین ما متولی تردد زائرین هستیم، اما در مشهد ما مقصد و میزبان هستیم اظهار کرد: باید در توسعه زیرساخت‌ها به تمامی جهات یک میزبانی شایسته توجه شود و در ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر، از همین حالا برای سال ۱۴۰۶ برنامه ریزی کنیم.

حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: همانند سال های گذشته، در این ایام، خیل عظیم زائران بارگاه منور رضوی عازم شهر مشهد هستند و در چنین شرایطی، گاه جمعیت زائر از جمعیت مجاور پیشی می گیرد لذا سقایان مشهدالرضا، علاوه بر وظایف ذاتی خود، تأمین آب مواکب داخل شهر مشهد از طریق اتصال به شبکه توزیع و مواکب مسیرهای مواصلاتی شهر مشهد را با استفاده از آبرسانی تانکری به عهده دارند.