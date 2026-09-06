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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

۴ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد پلمب شدند

۴ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد پلمب شدند

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب چهار واحد صنفی متخلف در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح قرارگاه تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی خرم‌آباد با حضور رئیس اتاق آرا و به همراهی دستگاه‌های نظارتی در سطح شهر خرم‌آباد برگزار شد.

وی گفت: در این گشت مشترک تیم‌های بازرسی از واحدهای صنفی مبل‌فروش و فروشندگان لوازم‌خانگی بازدید به عمل آوردند و در نهایت چهار واحد صنفی به دلیل تخلفات گران‌فروشی و احتکار شناسایی و پلمب شدند.

مدیرکل تعزیرات حکمتی لرستان، افزود: بر اساس این گزارش پرونده‌های تخلف این واحدهای صنفی برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع و فرایند قانونی در حال طی‌شدن است.

کد مطلب 6938927

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