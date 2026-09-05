۱۸ کیلوگرم فرآورده ناسالم در خدابنده معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل منصوری با اشاره به عملیات نظارتی روزانه این اداره در سطح شهرستان خدابنده، بر اهمیت پایداری چرخه تأمین تأکید کرد و گفت: به‌منظور جلوگیری از اخلال در بازار محصولات پروتئینی و حراست از جایگاه محصولات باکیفیت، اکیپ‌های بازرسی مشترک با مشارکت شبکه بهداشت، اتاق اصناف و اداره صمت، پایش دقیق ۳۲ واحد عرضه شامل رستوران‌ها، قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده گفت: در راستای پاسداری از ارزش‌افزوده در چرخه محصولات دامی و اعمال حاکمیت بهداشتی بر شبکه‌های توزیع، طرح نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرهای گرماب و زرین‌رود به اجرا درآمد.

منصوری افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی که فاقد هویت بهداشتی بوده و می‌توانست علاوه بر تهدید شاخص‌های کیفی در سفره خانوار، منجر به اتلاف سرمایه‌های بهداشتی در سیستم توزیع شود، شناسایی شد. این محموله بلافاصله با رعایت ضوابط قانونی ضبط و از چرخه مصرف خارج گردید.

وی با تأکید بر اینکه عرضه محصولات غیرمجاز، ضربه‌ای مستقیم به اعتماد بازار و بهره‌وری شبکه توزیع است، تصریح کرد: تیم‌های نظارتی با رویکردی قاطعانه، هرگونه فعالیت خارج از ضوابط بهداشتی را که منجر به بی‌ثباتی در زنجیره تأمین غذا و تهدید منافع مصرف‌کنندگان شود، مدیریت خواهند کرد. این روند نظارتی با هدف تثبیت استانداردهای سلامت در تمامی حلقه‌های تولید و توزیع با جدیت ادامه خواهد یافت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده از فعالان این حوزه خواست تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از ایجاد مخاطرات برای بازار محصولات خام دامی جلوگیری کنند. وی همچنین از شهروندان خواست ضمن تهیه فرآورده‌های دامی از مراکز مجاز و تحت‌نظارت، هرگونه تخلف را برای پیگیری فوری از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.