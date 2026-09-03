داریوش سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تازه‌ترین اقدامات نظارتی، مجموع بازدیدهای انجام‌شده در استان سیستان و بلوچستان به بیش از ۲۰,۵۴۴ مورد در پنج ماهه نخست سال جاری رسیده است.

سرپرست دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۵۴ پرونده برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی ارجاع شده و ۹۷۰ مورد غیربهداشتی شناسایی و از چرخه مصرف خارج شده است.

وی با اشاره به سخت‌گیری‌های لازم در حوزه سلامت، افزود: همکاران ما موفق شدند ۱۷.۲ تن فرآورده سالم را در چرخه عرضه قرار دهند و در مقابل، ۱۵.۹ تن فرآورده غیرمجاز را معدوم کنند.

سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیل امور تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۴۵ فقره پروانه ساخت و تولید، ۱۶ فقره پروانه مسئولین فنی، ۱۴ فقره پروانه خودرو، ۸ فقره پروانه بهره‌برداری و ۷ فقره پروانه تاسیسات صادر یا تمدید شده و ۶ فقره کد صادراتی نیز برای حمایت از تولیدکنندگان دریافت شده است.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به آمار کشتار تحت نظارت، تصریح کرد: سلامت چرخه تولید به‌طور شبانه‌روزی رصد می‌شود؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی اخیر، کشتار بیش از ۸۶۱ هزار قطعه طیور، حدود ۱۰ هزار راس گاو، نزدیک به ۳ هزار راس گوسفند و بیش از ۱,۶۰۰ نفر شتر، همگی زیر نظر بازرسان بهداشتی انجام شده است.

وی تاکید کرد: هدف ما، تضمین سلامت سفره امروز و فردای مردم استان است.