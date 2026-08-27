به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز داروساز و پزشک در شاهرود با حضور کادر درمان و خانواده های بزرگ بهداشت و سلامت شهرستان اعلام کرد: مرحله نهایی «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» در شاهرود برگزار می شود.

وی افزود: یک هزار و ۲۰۰ نفر رتبه های برتر قرآن و عترت نظام سلامت کشور در بین ۶۲ هزار نفر از جامعه سلامت کشور به مرحله نهایی راه یافته اند که در این دوره از رقابت ها حضور خواهند داشت تا چهره نفرات نهایی مشخص شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این رویداد معنوی از دوازدهم شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز برگزار می شود، گفت: سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده بهداشت و درمان کشورمان برگزار می شود.

امامیان همچنین با اشاره به اتخاذ تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از یک هزار و ۲۰۰ فعال قرآنی در شاهرود بیان کرد: همه چیز مهیای میزبانی این رویداد معنوی است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به طرح پزشک خانواده در نظام ارجاع هم اشاره کرد و افزود: این طرح می تواند در توسعه عدالت آموزشی موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از گذشتن یک سال سخت در بخش بهداشت و درمان شاهرود و میامی خبر داد و ابراز کرد: علیرغم تمام دشواری ها روند خدمت رسانی در بخش درمان دو شهرستان تابعه دانشگاه بدون خلل تداوم یافت.

در این مراسم از داروسازان و پزشکان شاهرودی تقدیر و تشکر شد.