محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل کادر درمان برای مراسم تشییع رهبر شهید و خدمت به زائران و مسافران این ایام، خبر داد و اظهار کرد: بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و درمانی، شبکه‌ها و مراکز بهداشت، اورژانس پیش‌ بیمارستانی، ناوگان فوریت‌های پزشکی و واحدهای پشتیبانی برای این مراسم هماهنگ شدند.

وی ادامه داد: دو دستگاه آمبولانس به مشهد مقدس و یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس نیز برای استقرار و پشتیبانی از خدمات فوریت‌های پزشکی به شهرهای قم و مشهد اعزام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از استقرار سه موکب سلامت در محور مواصلاتی شهرستان میامی خبر داد و ادامه داد: این موکب‌ها با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، کمک‌های اولیه، آموزش و مشاوره‌های سلامت، آماده خدمت‌رسانی به زائران و مسافران عبوری هستند.

امامیان اضافه کرد: هماهنگی مستمر، مدیریت منسجم خدمات و بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های دانشگاه برای ارائه خدمات ایمن، مطلوب و به‌ موقع به زائران مورد تأکید است.

وی افزود: آخرین هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانسی در طول برگزاری مراسم مورد بررسی و جمع‌ بندی قرار گرفته است.