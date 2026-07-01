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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

سلامت در مسیر عاشقی؛ موکب‌های پزشکی شاهرود میزبان زائران رهبر شهید

سلامت در مسیر عاشقی؛ موکب‌های پزشکی شاهرود میزبان زائران رهبر شهید

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از اعزام امدادگران و اتوبوس‌آمبولانس به حرم‌های مطهر و استقرار سه موکب سلامت در محورهای میامی برای خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل کادر درمان برای مراسم تشییع رهبر شهید و خدمت به زائران و مسافران این ایام، خبر داد و اظهار کرد: بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و درمانی، شبکه‌ها و مراکز بهداشت، اورژانس پیش‌ بیمارستانی، ناوگان فوریت‌های پزشکی و واحدهای پشتیبانی برای این مراسم هماهنگ شدند.

وی ادامه داد: دو دستگاه آمبولانس به مشهد مقدس و یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس نیز برای استقرار و پشتیبانی از خدمات فوریت‌های پزشکی به شهرهای قم و مشهد اعزام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از استقرار سه موکب سلامت در محور مواصلاتی شهرستان میامی خبر داد و ادامه داد: این موکب‌ها با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، کمک‌های اولیه، آموزش و مشاوره‌های سلامت، آماده خدمت‌رسانی به زائران و مسافران عبوری هستند.

امامیان اضافه کرد: هماهنگی مستمر، مدیریت منسجم خدمات و بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های دانشگاه برای ارائه خدمات ایمن، مطلوب و به‌ موقع به زائران مورد تأکید است.

وی افزود: آخرین هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانسی در طول برگزاری مراسم مورد بررسی و جمع‌ بندی قرار گرفته است.

کد مطلب 6876005

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