سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان نجف‌آباد حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و جهت بررسی دقیق‌تر، آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل شدند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده و خارج از شبکه توزیع رسمی کشور حمل می‌شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله سوختی را ۳۰۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند که با دستور قضائی، اقدامات لازم برای ضبط آن صورت گرفت.

عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت

سرهنگ احمدی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه بیان داشت: فرد خاطی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خود، مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی را با جدیت دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد سودجویان با قاچاق سوخت، سرمایه‌های ملی را از چرخه مصرف صحیح خارج کرده و به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند؛ لذا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در حوزه قاچاق سوخت، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.