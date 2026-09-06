تعیین تکلیف فاضلاب سه سایت مسکن قم در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت دفع بهداشتی فاضلاب در سایتهای مسکن طایقان، پرنیان و سلفچگان، پیشگیری از ظهر یکشنبه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت زیرساختهای عمرانی این سایتهای مسکن و روند موجود در حوزه دفع فاضلاب ارائه و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه بررسی شد.
حاضران درباره انتخاب مناسبترین و کارآمدترین روش دفع بهداشتی فاضلاب با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی سایتهای طایقان، پرنیان و سلفچگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در روند اقدامات برای اجرای زیرساختهای مورد نیاز این مناطق مورد تأکید قرار گرفت.
محمد منانرئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز بهصورت برخط در این نشست حضور یافت و دیدگاههای خود را درباره روند اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب مطرح کرد.
خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، ریاست این جلسه را بر عهده داشت و محمدرضا انگشتباف، سرپرست دفتر فنی استانداری قم، احمدرضا سمیعینسب، سرپرست ادارهکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز در آن حضور داشتند.
در پایان این نشست، ابعاد مختلف اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب بررسی و بر انتخاب راهکار اجرایی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای زیرساختی سایتهای مسکن طایقان، پرنیان و سلفچگان تأکید شد.
قم- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از بررسی راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف دفع بهداشتی فاضلاب در سایتهای مسکن طایقان، پرنیان و سلفچگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت دفع بهداشتی فاضلاب در سایتهای مسکن طایقان، پرنیان و سلفچگان، پیشگیری از ظهر یکشنبه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
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