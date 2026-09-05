به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری صبح شنبه در دومین جلسه شورای زکات قروه، بر ضرورت تبیین آثار و برکات پرداخت زکات در جامعه تأکید کرد و گفت: هدایت زکات کشاورزان و خیران به سمت رفع نیازهای مددجویان می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات معیشتی و درمانی جامعه هدف نهادهای حمایتی مؤثر باشد.

وی با اشاره به جایگاه زکات در آموزه‌های دینی اظهار کرد: زکات یکی از واجبات الهی است و تبیین اهمیت این فریضه و یادآوری آثار و برکات آن باید به صورت مستمر در جامعه دنبال شود.

امام جمعه قروه افزود: مبلغان دینی، ائمه جمعه و جماعات و دیگر فعالان فرهنگی و دینی باید مردم را بیش از پیش با جایگاه زکات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت آن آشنا کنند.

وی با بیان اینکه زکات علاوه بر آثار معنوی، کارکرد مهمی در حمایت از نیازمندان دارد، عنوان کرد: پرداخت زکات از سوی کشاورزان و خیران می‌تواند زمینه کمک‌رسانی بیشتر به خانواده‌های نیازمند و مددجویان زیرپوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را فراهم کند.

بررسی ظرفیت محصولات کشاورزی قروه برای پرداخت زکات

رئیس بهزیستی قروه نیز در این نشست گفت: دومین جلسه شورای زکات شهرستان قروه با هدف بررسی راهکارهای جمع‌آوری و مدیریت بهینه زکات محصولات کشاورزی و نحوه هزینه‌کرد آن برای رفع نیازهای جامعه هدف نهادهای حمایتی برگزار شد.

سیروس ملاویسی با قدردانی از برگزاری این نشست، بر ضرورت مشارکت بیشتر کشاورزان و خیران در پرداخت به‌موقع زکات تأکید کرد.

وی خواستار اختصاص بخشی از زکات پرداختی به جامعه هدف بهزیستی شد و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت زکات می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای تقویت حمایت از خانواده‌های نیازمند و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های معیشتی و درمانی آنان مورد توجه قرار گیرد.

شورای زکات شهرستان قروه در این نشست بر ضرورت فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، مبلغان دینی، کشاورزان و خیران برای تقویت فرهنگ پرداخت زکات و هدایت آن به سمت نیازهای واقعی جامعه تأکید کرد.

در این نشست ظرفیت محصولات کشاورزی شهرستان از جمله گندم، جو و انگور برای جمع‌آوری زکات مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت کمک به نیازمندان تأکید شد.