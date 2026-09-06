به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نوربرت موشینگا، این مقام محلی، گفت آتشسوزی در ساختمانی که یک تالار پذیرایی در محوطه آن قرار دارد، در حالی رخ داد که مراسم عروسی در حال برگزاری بود.
موشینگا با بیان اینکه اموال داخل ساختمان نیز در اثر آتشسوزی تخریب شده است، گفت: «آمار اولیه کشتهشدگان ۲۲ نفر است و ممکن است افزایش یابد. چندین نفر زخمی برای درمان به بیمارستانهای سراسر کینشاسا منتقل شدهاند.»
علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست. موشینگا گفت مقامات در حال بررسی عوامل احتمالی، از جمله نقص الکتریکی و دکوراسیون محل برگزاری هستند.
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