  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

۲۲ کشته در آتش‌سوزی عروسی در جمهوری کنگو

۲۲ کشته در آتش‌سوزی عروسی در جمهوری کنگو

یک مقام محلی در کنگو روز یکشنبه اعلام کرد که در آتش‌سوزی در یک محل برگزاری عروسی در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، حداقل ۲۲ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نوربرت موشینگا، این مقام محلی، گفت آتش‌سوزی در ساختمانی که یک تالار پذیرایی در محوطه آن قرار دارد، در حالی رخ داد که مراسم عروسی در حال برگزاری بود.

موشینگا با بیان اینکه اموال داخل ساختمان نیز در اثر آتش‌سوزی تخریب شده است، گفت: «آمار اولیه کشته‌شدگان ۲۲ نفر است و ممکن است افزایش یابد. چندین نفر زخمی برای درمان به بیمارستان‌های سراسر کینشاسا منتقل شده‌اند.»

علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. موشینگا گفت مقامات در حال بررسی عوامل احتمالی، از جمله نقص الکتریکی و دکوراسیون محل برگزاری هستند.

کد مطلب 6939056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها