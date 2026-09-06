به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، ظهر یکشنبه، در جلسه شورای اداری بخش چهاردانگه بر ضرورت ساماندهی خیابانهای مولد و اشتغالآفرین این بخش تأکید کرد و اظهار داشت: امروز همه باید حول محور ولایت حرکت کنیم و از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وحدت تمکین داشته باشیم.
فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه هر زمان از مسیر تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب عقب یا جلو افتادهایم، آسیب دیدهایم، افزود: رمز پیروزی ما وحدت کلمه و حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب است.
طاهری ضمن تجلیل از بیانات امام جمعه چهاردانگه گفت: وی همواره جانب حق را داشته و با اشاره به واقعیات، در مسیر حل مشکلات کمککننده بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش چهاردانگه بیان کرد: در این بخش تلاشها و زحماتی صورت گرفته و اقدامات خوبی نیز در دستور کار قرار دارد.
فرماندار اسلامشهر با اشاره به ظرفیتهای چهاردانگه برای درآمدزایی گفت: این بخش ظرفیتهای زیادی دارد و میتواند بدون وارد کردن فشار بیدلیل به کسبوکارها و مردم، زمینه درآمدزایی و توسعه را فراهم کند.
طاهری با تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای توسعه چهاردانگه افزود: در این منطقه شاهد ساختوسازهای بیرویه هستیم و از سوی دیگر، چهاردانگه پنجمین منطقه پرمصرف برق است که نشاندهنده اهمیت توسعه صنعتی این منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: چهاردانگه از نظر صنعتی و جغرافیایی اهمیت بالایی دارد و این شهر از ظرفیت و پتانسیل قابل توجهی برای توسعه برخوردار است.
فرماندار اسلامشهر با اشاره به خیابان زارع بهعنوان یکی از مناطق تولید و اشتغال چهاردانگه گفت: ناگزیر هستیم این خیابان را بهگونهای ساماندهی کنیم که اشتغال و تولید در این محدوده دچار اختلال نشود.
طاهری ادامه داد: نمیتوانیم اجازه دهیم سرمایههای کشور به دست خودمان نابود شود و چهبسا نباید از ابتدا ساختوسازهای غیرمجاز صورت میگرفت، البته بخش چهاردانگه در مسیر و ریل توسعه قرار دارد و میتواند بر چالشها غلبه کند و شاهد اتفاقات خوبی در این بخش باشیم.
وی هدف از تشکیل شورای بخش را حلوفصل مشکلات و تسهیل در پیشبرد امور دانست و گفت: معتقدیم با تدبیر میتوانیم بر برخی چالشهای شهر و بخش چهاردانگه غلبه کنیم.
فرماندار اسلامشهر افزود: شهردار چهاردانگه باید با تشکیل کارگروهی، برخی چالشهای مرتبط با خیابانهای زارع، عرفان و حشمت را که به نوعی با لکههای صنعتی مرتبط هستند، ساماندهی کند.
طاهری ادامه داد: متولیان صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز باید لکههای احصاشده صنعتی را در قالب یک دستورکار تهیه و تنظیم کنند تا متولیان صنعت کشور درباره آن تصمیمگیری کنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع حریم گفت: برگزاری جلسه ماده ۵ توسط شهرداری تهران بدون حضور استاندار تهران غیرقانونی است و در موضوع حریم، تقسیمات کشوری باید ملاک عمل قرار گیرد.
فرماندار اسلامشهر تأکید کرد: هیچ نهادی حق دخالت در حوزه شهرستانی خارج از شهرستان را ندارد و شهرداری تهران حق دخالت در حریم شهرستان اسلامشهر و بخش چهاردانگه را ندارد.
طاهری بیان کرد: ورود افراد از محدوده آزادگان به حریم شهرستان اسلامشهر تخلف است و البته برخی چالشهای داخل شهرستانی نیز وجود دارد که منتظر هستیم دوستان تقسیمات کشوری در شهرستان حضور پیدا کنند تا وضعیت بخشهای شهرستان اسلامشهر نیز ساماندهی شود.
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